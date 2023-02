Acontece neste sábado, a partir das 14h30, a edição de 2023 do Carna In Boxe. Terá matinê para crianças, concurso de fantasias, show de boxe fantasiado, bandas, discotecagem e muito mais! Na Rua 1-B, número 357, no Cidade Nova, em Rio Claro. (Foto – Clara Belchior)

SÁBADO (11)

CARNAINBOXE – Acontece neste sábado, a partir das 14h30, a edição de 2023 do Carna In Boxe. Terá matinê para crianças, concurso de fantasias, show de boxe fantasiado, bandas, discotecagem e muito mais! Na Rua 1-B, número 357, no Cidade Nova, em Rio Claro.

BEZERRA– A Casa de Saúde Bezerra de Menezes realiza arrecadação de alimentos neste sábado (11) das 9 às 16 horas. Voluntários estarão nas entradas dos supermercados para receber as doações, que serão utilizadas no atendimento aos pacientes do SUS. Neste sábado, os alimentos poderão ser doados nas duas lojas do Covabra (no Santana e no Cervezão), Examine (lojas da Saburo Akamine e da Avenida 68 com a Rua 14), Irmãos Casagrande (Rua Samambaia), Pantoja (no Cidade Nova e na Bela Vista) e Savegnago (Rua 14- Bairro do Estádio). São solicitados itens que constam na cesta básica e produtos de higiene pessoal. Informações no 2112-2100.

LIVRO – Lançamento do livro “A sombra do amor em tempos de escravidão”, a partir das 19h30, no Casarão da Cultura, localizado na Rua 7 com a Avenida 3, no Centro de Rio Claro.

FESTA DO MILHO – Segue na Igreja de Cascalho neste sábado, a partir das 20h30, quermesse com todos os produtos tradicionais derivados do milho e música ao vivo com a banda Quinta Dimensão. Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

GINÁSTICO – O Grupo Ginástico Rioclarense promove a noite de Sambas e Bandeiras, a partir das 18h30, com a presença de todas as Escolas de Samba e blocos de Rio Claro. Show com Neguinho da Beija-flor e abertura com o grupo Jeito Simples. Na Rua 2, número 941, no Centro. Para sócios a entrada é gratuita, para não sócios, o valor do ingresso é de R$ 40,00.

BLOCO KOMOVAEVC – O bloco vai se reunir nas dependências da Movae, na Rua 8 com a Via da Saudade. Haverá estrutura com food trucks e várias atrações musicais: Roberto Seresteiro (São Paulo), Samba de Gaveta e DJ Chico Aleixo. A ideia é promover um carnaval tradicional, com músicas dos antigos bailes, para reunir a família. Crianças de até 14 anos, fantasiadas, não pagam ingresso. Evento acontece das 16 às 22 horas.

LA SETE – Sábado é dia de muito agito na La Sete, a partir das 23 horas, com diversos DJs, na Avenida 14, 2121, no Jardim São Paulo.

JOAQUINA – Pré-carnaval do Joca, com Trio D’anada e DJ Acass, a partir das 23 horas, com muita animação, na Rua 14, 2486, no Jardim São Paulo, em Rio Claro.

SUNSHINE BAR – Lanches, porções, cervejas e drinks, a partir das 18 horas, na Avenida 10, 244, no Centro, em Rio Claro.

ESQUINA DO RIO – Música ao vivo com Perí, tocando brasilidades, a partir das 20 horas, na Rua 1, 278, na Saúde.

CHOPP E CIA – Música ao vivo com Smee, a partir das 20 horas, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SUJINHO’S – Show com a banda Komossomos, a partir das 21 horas, no Sujinho’s, localizado na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro.

MADUREIRA – Música ao vivo com Só Lu, da banda Balaio de Gato, a partir das 20 horas, na Avenida 2, 532, no Centro, em Rio Claro.

PARADISE – Sunset com muito pagode, sertanejo e DJ, das 18 às 3 horas da manhã, na Avenida 1-IE, no Distrito Industrial de Rio Claro.

MADALENA – O carnaval do Madalena acontece neste sábado com o Bloco do Mada, com show de Pago10 e Homem de Lata, a partir das 23 horas, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

CIA PAULISTA – Pré-carnaval acontece no Cia Paulista neste sábado, a partir das 21 horas. Diversas atrações animam o CarnaFolia do Cia. Na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro.

BIERTEMPEL – Música ao vivo com L & R Acústico, a partir das 18h30, na Rua 24, entre as avenidas 10B e 12, 2011, no Jardim São Paulo, em Rio Claro.

DOMINGO (12)

FESTA DO MILHO – A festa começa a partir das 11 horas no domingo, com todos os tradicionais produtos de Cascalho e derivado do milho verde. Música ao vivo com Zé Carlos e J. Bim e Caio e Rodrigo e banda. Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

CARNAVAL – Ensaio geral das Escolas de Samba de Rio Claro, no Espaço Multiúso, no canteiro central entre a Avenida Brasil e a Rua 3-4, Jardim América, a partir das 14 horas.

SERESTA – Manhã de Seresta a partir das 10 horas, na Philarmônica de Rio Claro, localizada na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro.

LAGO AZUL – O projeto Quatro e Meia acontece neste domingo, a partir das 16 horas, no Lago Azul com show da banda Balaio de Gato.

CHOPP E CIA – Domingo de viola com show de Ademilson, a partir das 20 horas, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SUJINHO’S – Show com a banda Hitmen, a partir das 21 horas, no Sujinho’s, localizado na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro.

PARADISE – Show com Chrigor, a partir das 17 horas, no Paradise Beach. Esquenta Sunset acontece com Júlio Neri e banda, Grupo Tem Fuzuê, e DJ Lil Pedra, na Avenida 1-IE, no Distrito Industrial de Rio Claro.

QUINTA-FEIRA (16)

BLOCO DA SAUDADE – O cortejo do Bloco da Saudade volta a acontecer neste ano. A partir das 18 horas, no Cristo, localizado na Avenida da Saudade com a Rua 8. Festa com a banda Forffé e DJ Dádiva de Ísis a partir das 21h30.