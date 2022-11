Foto – André Conti

SÁBADO (19)

LA SETE – Sábado é dia de Pancadão na La Sete, na Avenida 14, número 2.121, no Jardim São Paulo, a partir das 23 horas, com Lion Drop, DJ Joel e DJ Detona.

JOAQUINA – DJ Tiago Cardoso e JC Hernandes animam a noite no Joaquina Lounge bar, Rua 14, 2.486, no Jardim São Paulo, a partir das 23 horas.

SUNSHINE BAR – Porções, smash, cervejas, drinks. A partir das 18 horas. Na Avenida 10, 244.

CHOPP & CIA – Música ao vivo a partir das 20 horas com Nebadon, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro.

PARADISE – Tem Sunset com sertanejo e pagode a partir das 17 horas com Germano & Geovany, 4 + Som e Gil. Na Avenida 1IE, 267, no Distrito Industrial.

WONDER – Chopps artesanais, a partir das 14 horas, na Avenida 29.

SUJINHO’S BAR – Música ao vivo com Marcelo Pancher, no Sujinho’s Bar, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A com a Rua 12-B, na Bela Vista.

MADUREIRA – Aberto a partir das 18 horas. Neste sábado tem samba com Grupo Aroeira. Na Avenida 2, entre as ruas 6 e 7, no Centro.

FESTA DO MILHO – Acontece na Paróquia Bom Jesus uma das mais tradicionais festas do milho da região, com pastel, cuscuz, croquete de milho, bolo de milho, polenta mole, milho cozido, suco de milho, pamonha, curau e sorvetes variados. Na Avenida da Saudade, no Bairro do Estádio, a partir das 14 horas.

MERCADO MUNICIPAL – Música ao vivo, a partir das 17 horas, com Foca e Pancher.

ESQUINA DO RIO – A esquina mais carioca da cidade! Música ao vivo a partir das 20 horas, na Rua 1, número 278, na Saúde. com The Loopers, tocando o melhor do pop e rock. Tem feijoada Da Esquina das 12h30 às 16 horas.

SR. BOTECO – Projeto Samba da Ponte Pra Cá anima a noite, a partir das 19 horas, no Sr. Boteco, na Rua 6-A, com a Avenida 38-A, número 797, na Vila Alemã.

SDD CIDADE NOVA – Tem “Baile Dançante” com música ao vivo de Ruan e Reno a partir das 20 horas, na Rua 1, número 1.542, entre as avenidas 8 e 10, no Centro. Informações pelo telefone (19) 3532-4581.

FEST CLIP – Evento acontece a partir das 19h30, com abertura, show com a banda “Pessoas Cinzas Normais”, cerimônia de premiação, exibição dos vídeos premiados e encerramento do evento com show de “Tom Zé”.

DOMINGO (20)

SAMUCA – Tem almoço italiano na quadra da Escola de Samba da Samuca, a partir do meio-dia, custando R$ 30,00, na Avenida 9, número 1.200, no Centro de Rio Claro. No cardápio: salada, sobrecoxa assada, espaguete, penne, rondelli e molhos bolonhesa e quatro queijos. Terá telão com abertura da Copa, roda de samba com a Velha Guarda e ensaio show com todos os setores da escola.

SUNSHINE BAR – Porções, smash, cervejas, drinks. A partir das 16 horas. Na Avenida 10, 244.

WONDER – Chopps artesanais, a partir das 14 horas, na Avenida 29.

CHOPP & CIA – Música ao vivo a partir das 20 horas com Vitor e Vinicius, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro.

SUJINHO’S BAR – Música ao vivo com Banda Komossomos, no Sujinho’s Bar, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A com a Rua 12-B, na Bela Vista.

FESTA DE SANTA LUZIA – Paella caipira, entrega das 11 às 13h30. Na Avenida 24-A, número 1.169, na Bela Vista.

FESTA DO MILHO – Acontece na Paróquia Bom Jesus uma das mais tradicionais festas do milho da região, com pastel, cuscuz, croquete de milho, bolo de milho, polenta mole, milho cozido, suco de milho, pamonha, curau e sorvete variados. Na Avenida da Saudade, no Bairro do Estádio, a partir das 11 horas.

FESTAFRO – No Dia da Consciência Negra a festa acontece na Sede da Grasifs, na Rua 15 com a Avenida 19, na Consolação, com Ronaldinho, ex-Fundo de Quintal, Jeito Simples, Júlio Neri, Grupo Pura Art, Grupo Aroeira, DJ Ro, Bateria Pegada Louca, Artesanato com Feira das Pretas e Praça de Alimentação. Evento tem início às 10 horas.

MERCADÃO – Troca de figurinhas acontece das 8 às 13 horas, com diversas atividades e música ao vivo com Só Lú, do Balaio de Gato. Assista ao primeiro jogo da Copa do Mundo a partir das 13 horas entre Qatar e Equador.

SERESTA – A partir das 10h30, todos os domingos, na Sociedade Philarmônica Rioclarense, localizada na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

VETERANOS – A partir das 15 horas tem música ao vivo com Deivid Henrique e Alexandre e Chico Acordion, na Avenida 8 com a Rua 10, no bairro Santa Cruz. Homens pagam R$ 14,00 e mulheres pagam R$ 12,00.

QUINTA (24)

COPA CULTURAL – Às 14 horas acontece o evento de abertura; 15 horas tem Street Band; 16 horas tem jogo do Brasil no telão; 19 horas Samba da Aninha e 19 horas Samba de Fato. No Espaço Livre da Avenida Visconde. Doe um quilo de arroz ou feijão para o Fundo Social e concorra a camisetas oficiais de times paulistas.