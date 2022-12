SEXTA (02)

LA SETE – Giro na La Sete apresenta BLOCO DO GIRO, nesta sexta, com diversas atrações especiais, na Avenida 14, 2.121, no Jardim São Paulo, a partir das 22h.

JOAQUINA – Acontece nesta sexta a festa Brasileirinhas, com DJ Kawe e Naomi X, no Joaquina Lounge Bar, na Rua 14, 2.486, no Jardim São Paulo, a partir das 23 horas.

SUNSHINE BAR – Porções, smash, cervejas, drinks. A partir das 18 horas. Na Avenida 10, 244.

ESQUINA DO RIO – Sextou na esquina mais carioca da cidade! Música ao vivo a partir das 20 horas, na Rua 1, 278, na Saúde. Transmissão ao vivo, às 16 horas, da partida entre Brasil e Camarões. Música ao vivo com a dupla Viber, Vitor e Guber.

CHOPP & CIA – Transmissão do jogo do Brasil contra Camarões e música ao vivo com The Loopers, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro.

WONDER – Chopps artesanais, a partir das 17 horas, na Avenida 29.

SUJINHO’S BAR – Bar aberto a partir das 15 horas para o jogo do Brasil contra Camarões e música ao vivo com 80’s Rock, na Avenida 24-A com a Rua 12-B, na Bela Vista.

MERCADO MUNICIPAL – Bares abertos a partir das 15 horas para o jogo do Brasil contra Camarões, após, música ao vivo e diversas opções gastronômicas.

MADUREIRA – Bar aberto para a transmissão do jogo entre o Brasil e Camarões, com chopp em dobro e música ao vivo de Jorge Soares e banda, a partir das 19 horas. Na Avenida 2, entre as ruas 6 e 7, no Centro.

CIA PAULISTA – Reabertura da casa com shows de Balaio de Gato e Kalu, a partir das 22h30, na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro.

SAMBA NO GRÊMIO – Festa do Dia Nacional do Samba no Grêmio da Bela Vista, em Rio Claro, nesta sexta-feira. A programação começa às 16 horas reunindo a torcida para o jogo Brasil x Camarões. Na sequência, tem início o samba com Julio Neri e convidados num tributo a Reinaldo, o Príncipe do Pagode. Entrada franca. Na Avenida 8-A, 1.225, Bela Vista.

UNESP – Acontece nesta sexta-feira (2), na Unesp de Rio Claro, das 8h ao meio-dia, o retorno do Festival de Atividade Física Adaptada, o FAFA, em sua 21ª dição. A cada edição, o FAFA costuma receber cerca de 250 participantes entre alunos universitários, professores, profissionais, famílias e os alunos com deficiência de toda região. O evento é gratuito e a Unesp fica na Avenida 24-A, 1.515, na Bela Vista.

COPA CULTURAL – Às 14h abertura do evento; 15h street band; 16h jogo do Brasil no telão; 18h S.O.M.A.; 21h La Familia (Charlie Brown Jr.). No Espaço Livre da Avenida Visconde. Doe um quilo de arroz ou feijão para o Fundo Social e concorra a camisetas oficiais de times paulistas.

SANTA GERTRUDES – A Escola Municipal de Dança “Elizandra Belotto” de Santa Gertrudes realiza às 20h o XIV Festival de Dança com entrada gratuita. O espetáculo conta com aproximadamente 250 bailarinas e será dividido em duas partes. A primeira com o tema “Na imaginação, Toy Story em ação” terá 15 coreografias. Já a segunda parte com o tema “Let it Be, The Beatles” contará com 9 coreografias. O evento acontece no Ginásio de Esportes “Sebastião Ribeirão”, localizado na Rua 1-A, s/nº, Centro, ao lado da Prefeitura Municipal.



SÁBADO (03)

LA SETE – É O FLUXO na La Sete, na Avenida 14, 2.121, no Jardim São Paulo, a partir das 23 horas, com DJ Lua, Da Tropa e Lion Drop.

JOAQUINA – Os DJs JC Hernandes e Cris Negroni animam a noite no Joaquina Lounge bar, Rua 14, 2.486, no Jardim São Paulo, a partir das 23 horas.

SUNSHINE BAR – Porções, smash, cervejas, drinks. A partir das 18 horas. Na Avenida 10, 244.

ESQUINA DO RIO – Feijoada das 12h30 às 16 horas na esquina mais carioca da cidade! Música ao vivo a partir das 20 horas, com Nat e Gabs + Rafa, na Rua 1, 278, na Saúde.

CHOPP & CIA – Música ao vivo a partir das 20 horas com Orlando, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

SUJINHO’S BAR – Música ao vivo com Durval Blues, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A com a Rua 12-B, na Bela Vista.

FLORIDIANA – Chegada do Papai Noel e diversas atrações para toda família, a partir das 17 horas, no Floridiana Tênis Clube, na Avenida 1-JF, 400, no Jardim Floridiana.

PARADISE – Paradise Sunset com Paula Mally, Artstilo e DH Deh, a partir das 17 horas . Na Avenida 1IE, 267, no Distrito Industrial.

WONDER – Chopps artesanais, a partir das 14 horas, na Avenida 29.

MERCADO MUNICIPAL – Música ao vivo a partir das 17 horas e diversas atrações gastronômicas.

SANTA LUZIA – Quermesse a partir das 19 horas, com deliciosos pratos e muita animação, na Avenida 24-A, em frente à Unesp, na Bela Vista.

MADALENA – Noite agitada com Luiz Henrique e Léo, Maju Féder e Bruna Monteiro, a partir das 23 horas, no Madalena Live Music, na Rua 5 com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

GINÁSTICO – Tem Kamisa 10 ao vivo no Grupo Ginástico, neste sábado, a partir das 20 horas. Shows também de Tem Fuzuê, DJ Samuca, DJ Gil e Guetto, na Rua 2, 941, no Centro.

ESPAÇO MULHERES – Feira de empreendedorismo feminino, das 15 às 19 horas, na Rua 5-Jport, 50, entre as avenidas 46 e 50, no Jardim Portugal.

CONCERTO DO ADVENTO – Com a Banda Sinfônica dos Artistas Ferroviários, a partir das 19h30, na sede da Sociedade Italiana, na Rua 4, 1.334, no Centro de Rio Claro.

MÚSICA – A partir das 20 horas, no Salão Nobre do Colégio Puríssimo, com entrada franca, acontece o concerto “Cantar o Cantar – Madrigal CorDaVoz canta Gilberto Gil”, uma homenagem aos 80 anos do cantor e compositor, celebrados em 2022.

DOMINGO (04)

SUNSHINE BAR – Porções, smash, cervejas, drinks. A partir das 16 horas. Na Avenida 10, 244.

WONDER – Chopps artesanais, a partir das 14 horas, na Avenida 29.

CHOPP & CIA – Música ao vivo a partir das 20 horas com Andreas, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro.

SUJINHO’S BAR – Música ao vivo com Tribu Hot, no Sujinho’s Bar, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A com a Rua 12-B, na Bela Vista.

MERCADÃO – Troca de figurinhas acontece das 8 às 13 horas, com diversas atividades. Acontece também neste domingo a 1ª Feira de Antiguidades.

PARADISE – Misturadinho Sunset com Tem Fuzuê, a partir das 17 horas . Na Avenida 1IE, 267, no Distrito Industrial.

SERESTA – A partir das 10h30, todos os domingos, na Sociedade Philarmônica Rioclarense, localizada na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

SANTA LUZIA – Quermesse a partir das 19 horas, com deliciosos pratos e muita animação, na Avenida 24-A, em frente à Unesp, na Bela Vista.

CASA DO PAPAI NOEL – A partir de domingo (4), Papai Noel estará na casa instalada na Rua 1 com a Avenida 7, no centro histórico de Rio Claro, para receber crianças e adultos. A abertura oficial da casa será às 16 horas e terá música natalina, fanfarra e rock, além da distribuição de balas, pipoca e algodão-doce.