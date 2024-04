SEXTA-FEIRA (12)

Chopp e Cia – Música com Lu Pizzonia. Na Rua 2, número 874, esquina com a avenida 5, no Centro. Para mais informações: WhatsApp (19 99210-9996) ou

telefone (19 3024-2811).

Madureira Bar e Gastronomia – Música com Frajolas Vadios. Reservas pelo (19) 98344-5885. Na Avenida 2, 532, ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

Point da Lagoa – Música com Matos e Felipe e Mary Rocha a partir das 19 horas. Na Avenida M-21 com a Rua M-17- Lagoa Seca do Cervezão.

Mercado Municipal – Música com a banda Carne de Vaca. Na Rua 8, 1.345, no Centro.

Floridiana – Música com o cantor Admilson, a partir das 20 horas, no Bar do Casarão. . Na avenida 1 número 400, no Jardim Floridiana. Informações pelo 3536-3343;

SÁBADO (13)

Audote – Feira de Adoção de Animais- das 9 às 12h30 na Praça de São Benedito- na Rua 9 com a Avenida 13

Galeria Fusteria – Feira Cultural das 10 às 22 horas, com apresentações musicais de Peri, Jazzatime 4teto e Trio Rabeca Variada- Na Avenida 2-A com a Rua 2-B, no bairro Cidade Nova, em Rio Claro.

Feira Afro de Artesanato – das 12 às 19 horas na antiga estação ferroviária, na Rua 1 com a Avenida 1, no Centro de Rio Claro. Haverá praça de alimentação.

Mercado Municipal – Música com Jorge Soares a partir das 14h30; também no sábado, a partir das 18h30, Kalu e os Bambas. Na Rua 8, 1.345, no Centro.

Madureira Bar e Gastronomia – Roda de samba com o Pagode Santo Dia. Reservas pelo (19) 98344-5885. Na Avenida 2, 532, ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

Uma Noite no Museu – hoje (13), o evento será realizado excepcionalmente na Philarmônica, na Rua 5 com a Avenida 5, no Centro. O horário também mudou e a programação terá início às 20 horas, sem cobrança de ingressos. O destaque da noite será a Banda Monallizza – Tributo a Tim Maia.

Chopp e Cia – Música com Frequência do Rock- Rock Band. Na rua 2 esquina com a avenida 5, no Centro. Para mais informações: WhatsApp (19 99210-9996) ou telefone (19 3024-2811).

Madalena Live Music– Música com a DJ Franzoni e a dupla Augusto e Gustavo a partir das 23 horas. Na avenida 05 número 403- no Centro de Rio Claro.

Point da Lagoa – Piseiro com Marcos Túlio e Di Rodrigues a partir das 19 horas. Na Avenida M-21 com a Rua M-17- Lagoa Seca do Cervezão.

Caridade – Plantão para arrecadação de alimentos e produtos de higiene/limpeza acontece das 8h30 às 11h30 no Centro Espírita Verdade e Luz, na Avenida 5, 1415 no Jardim Claret.

DOMINGO (14)

Primeira Igreja Presbiteriana de Rio Claro – Programação de celebração dos 151 anos da igreja localizada na Rua 5 nº 1445, no Centro- Neste domingo, culto matutino e EBD- Rev. David Horta – IP Moriah – Americana; e culto da noite com Rev. Carlos Machado “K” – Diretor do SPS;.

Mercado Municipal – Música com a dupla No Compasso a partir das 12h30. Na Rua 8, 1.345, no Centro.

Point da Lagoa – Almoço a partir das 11h30 com apresentação do cantor Willian Rocha. Na Avenida M-21 com a Rua M-17- Lagoa Seca do Cervezão.

Projeto Quatro e Meia – Duas apresentações musicais acontecem neste domingo no Parque do Lago Azul a partir das 16h30. A dupla André Martins Júnior e Alexandre Ritter apresenta show com pegada acústica, com dois convidados especiais: Prado (Banda Aloprados) e Gil (banda Frequência do Rock), que irão abrilhantar a festa. Depois, Vinces faz seu som para as pessoas dançarem as histórias não tão felizes que têm para contar

Sociedade Veteranos – Tarde Dançante com a banda Baila Beat a partir das 15 horas. Na Avenida 8 No. 979 c/ Rua 10, no Santa Cruz.