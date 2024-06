SHOW DE HUMOR – O humorista Thiago Ventura, nacionalmente conhecido, faz show na cidade de Rio Claro neste domingo, a partir das 19 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 14 a 16 de junho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (14)

MERCADÃO – A banda Ferrovelho toca o melhor do rock nacional e internacional nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro.

SEGREDOS DE MAFÊ – Música ao vivo com Duo Floreio, a partir das 20 horas, com entrada gratuita, na Avenida 38-A, 1008, na Vila Alemã. Reservas devem ser feitas pelo telefone (19) 99819-7538.

S. J. BATISTA – A Festa do Padroeiro segue neste final de semana, nesta sexta, sábado e domingo, a partir das 19 horas, na Matriz de São João Batista, localizada na Rua 6, sem número, no Centro de Rio Claro. Muitas delícias e diversão para toda família. Música ao vivo todos os dias!

CORDEIRÓPOLIS – Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis faz apresentação gratuita a partir das 20 horas, no Cine Teatro do Centro Cultural “Ataliba Barroca’s”, tocando os Clássicos do Cinema. Serão músicas dos temas de O Poderoso Chefão, Fantasma da Ópera, O Mágico de Oz, Pinóquio, Cinderela, entre outros.

CORDEIRÓPOLIS II – A cidade segue com programação de aniversário e nesta sexta, a partir das 20 horas, a banda Viva La Vida – Coldplay cover, é quem sobe ao palco na Praça “Comendados Jamil Abrahão Saad”, no Centro.

SESI – Com duas sessões gratuitas marcadas para os dias 14 e 15 de junho, ambas às 20h, o espetáculo ‘88’ chega ao palco do Teatro do Sesi Rio Claro e traz uma história que tem como ponto de partida a Abolição da Escravatura de 1888, permeando as trajetórias de Ada e Felipa, duas ex-escravas vindas de lugares distintos, cujos caminhos se cruzam na cidade do Rio de Janeiro e a partir daí desenvolvem uma relação de amizade, luta e sobrevivência. O Sesi fica na Avenida M-29, 441, Jardim Floridiana. Ingressos pela plataforma Meu Sesi.

CHOPP E CIA – Música ao vivo com SOMA “Markinhos”, a partir das 20 horas, com muita música de qualidade e animação. Na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SIUJINHO’S – A banda Rock Five faz show nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, no Sujinho’s, localizado na Avenida 24-A, na Bela Vista.

SÁBADO (15)

FESTA DA MANDIOCA – Evento acontece no Espaço Livre da Vila Martins, localizado na Rua 3-A com Avenida 46-A, das 18 às 23 horas. Durante a festa acontece apresentação da bateria da Escola de Samba Rosas de Ouro. A agremiação trará a Rio Claro sua bateria, ala musical, passistas, casal de mestre sala e porta bandeira, ala de baianas e diretores. Entrada gratuita no evento.

MERCADÃO – A animação começa a partir das 14h30 com Hit Duo, tocando o melhor do pop rock. A partir das 18 horas, quem sobe ao palco Pura Art, com muito samba e pagode. No Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro.

ESQUADRILHA DA FUMAÇA – Apresentação da tradicional Esquadrilha da Fumaça acontece neste sábado (15), em celebração ao aniversário da cidade de Rio Claro, comemora em 24 de junho. Os sobrevoos no município serão iniciados às 16 horas de sábado e terão como concentração a região sul da cidade sobre a pista do aeroporto municipal.

AGITA ESCOLA – Evento acontece na Escola Municipal “Prof. Luiz Martins Rodrigues Filho, localizada no Jardim Novo Wenzel.

FUSTERIA – Tem Festa Junina na Galeria Fusteria neste sábado, das 10 às 22 horas, na Avenida 2-A com a Rua 2-B, no Cidade Nova. Haverá show com Rick Figueira e diversas atrações, não perca!

FEIJOADA – Acontece neste sábado a entrega da feijoada do GACC, a partir das 11 horas, na Avenida P-17, 253, na Vila Paulista, O valor da adesão é de R$70,00 e mais informações podem ser conseguidas pelo telefone (19) 3534-5612. Segundo informações da instituição a cada duas adesões vendidas, é possível transportar três crianças para o Hospital Boldrini para tratamento.

FESTA JUNINA – Clube de Campos de Rio Claro realiza mais uma edição de sua tradicional festa junina, no gramado e rua da Sede Social. Evento ocorre a partir das 19 horas e contará com show de Júnior Hartung e Ademilson Show, recreação e muito mais! O CCRC está localizado na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

CORDEIRÓPOLIS – A banda Playmohits 80 é a atração de sábado, a partir das 20 horas, na praça central de Cordeirópolis, para celebrar os 76 anos de emancipação político-administrativa do município. Evento é gratuito.

CHOPP E CIA – Musical Xeque-Mate faz show a partir das 20 horas, no Chopp e Cia, localizado na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

DOMINGO (16)

FESTA DA MANDIOCA – Evento segue neste domingo, das 12 Às 18h, no Espaço Livre da Vila Martins, na Rua 3-A com Avenida 46-A e atração musical da festa da mandioca será Orlando Rodrigues. O evento tem amplo cardápio gastronômico, baseado na mandioca, incluindo bolinho, coxinha, pastel, caldos, doces e outros itens. Entrada é gratuita.

MERCADÃO – Tem música ao vivo a partir das 12h30 com Vinces, tocando o melhor do samba e MPB, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade. Espaço oferece diversas opções gastronômicas.

LAGO AZUL – O Projeto Quatro e Meia tem atração dupla no domingo (16) no Lago Azul de Rio Claro. Às 16h30 a banda La Familia sobe ao palco para tocar covers da saudosa banda Charlie Brown Jr. Depois é a vez de Daniel Antonello tocar repertório especial de festa junina com muito forró, xote e baião, para dançar coladinho. Não há cobrança de ingressos.

MÚSICA – Tem a tradicional Seresta, a partir das 10 horas, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro. Entrada gratuita. No local são comercializados petiscos e bebidas.

STAND UP – O humorista Thiago Ventura, nacionalmente conhecido, faz show na cidade de Rio Claro neste domingo, a partir das 19 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária.

DISCOS E AFINS – No próximo domingo (16), das 10 às 18 horas, no casarão da Cultura de Rio Claro, será realizada a 22ª Feira de Discos e Afins, que reunirá mais de 5.000 discos de vinil e CDs. Além de comprar o disco ou o CD que procurava para sua coleção, quem for a feira no dia domingo poderá assistir a dois shows musicais: às 11h30, SMee Rock Acústico e, às 16 horas, The Loopers.

RIO CLARO EM AÇÃO – Evento acontece das 8 às 13 horas, no Lago Azul, com aferição de pressão, massagem, design de sobrancelhas, espaço kids, shows, corte de cabelo, atividades físicas, adoção de animais e muito mais.

CONVITE – Instituto Memória Ferroviária de Rio Claro realiza ciclo de palestras e roda de conversa sobre Ferromodelismo. A palestra será Newton Juliato e o evento acontece dia 18, às 19h30, na Rua 1 com Avenida 7, na Praça dos Ferroviários. As vagas são limitadas e é preciso fazer reservas pelo telefone (19) 99767-5210.

DIA DE NANÃ – Acontece neste domingo (16) em Rio Claro o evento Dia de Nanã. A programação será realizada no Terreiro Filhos de Vovó Maria Conga e Mãe Nanã, com participação aberta aos praticantes e adeptos da umbanda. A homenagem a Mãe Nanã terá como atração a presença de Pai Élcio de Oxalá (canal Saravá) e começa às 10 horas. Na Rua 31 número 115, no Jardim Paulista I.

FEIJOADA II – Acontece neste domingo, a partir das 12h, no Grupo Ginástico, localizado na Rua 2, entre avenidas 3 e 5, no Centro de Rio Claro, a III Feijoada da Academia do Futebol do Clube de Campo. Abertura do evento conta com Grupo Pago10 e encerramento com Bateria Ritmo Envolvente, da Escola de Samba Samuca. Durante o evento, haverá show com a presença ilustre do grupo Demônios da Garoa.

CORDEIRÓPOLIS – Marcos Paulo e Marcelo animam a noite de domingo, a partir das 20 horas, na Praça “Comendador Jamil Abrahão Saad”, com o intuito de celebrar o aniversário de Cordeirópolis.

CHOPP E CIA – Andrés anima o Domingo de Viola, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

SUJINHO’S – Tem especial Raul Seixas com a banda LUAR, no domingo, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista, em Rio Claro.

SANTA GERTRUDES – A Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, convoca as bandas de Rock do município interessadas em se apresentar na Tarde do Rock 2024. Para se inscrever os únicos critérios são: Ter no mínimo 1 integrante de Santa Gertrudes, o qual deverá ser responsável pela inscrição.; ter disponibilidade para se apresentar em qual horário do evento, independente da ordem de apresentação e não poderá repetir integrantes de bandas. Informações pelo (19) 3545-4488.