Foto – Divulgação

LA SETE – Festa Numa Vibe, com diversas atrações especiais, na Avenida 14, número 2121, no Jardim São Paulo, a partir das 22h.

JOAQUINA – Joaquina apresenta a festa Wolf e Baile da Larissinha, na Rua 14, 2486, no Jardim São Paulo, a partir das 23 horas.

ESQUINA DO RIO – Sextou na esquina mais carioca da cidade! Com música ao vivo na Rua 1, 278, na Saúde.

CHOPP E CIA – Música ao vivo com Polly e Vitão, a partir das 20 horas, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro.

SUJINHO’S BAR – Música ao vivo com Brothers Country, a partir das 21 horas, na Avenida 24 A com a Rua 12 B, na Bela Vista.

MERCADO MUNICIPAL – Bares abertos a partir das 11 horas para o jogo do Brasil, após, música ao vivo e diversas opções gastronômicas. À noite, música ao vivo com Jorge Soares.

MADUREIRA – Bar aberto para a transmissão do jogo do Brasil e música ao vivo, a partir das 20 horas com Xeque Mate. Na Avenida 2, entre as ruas 6 e 7, no Centro. Reserva de mesas pelo telefone (19) 98344-5885.

COPA CULTURAL – Abertura do evento acontece às 10h30; 11 horas tem apresentação da Street Band; 12 horas jogo do Brasil no telão; 14h30 show com Komossomos; 16h30 tem Muito Antes de Laura, 18h30 show com Zé Ramalho Cover e às 20h30 encerramento com Luar (Especial Raul Seixas). No Espaço Livre da Avenida Visconde. Doe um quilo de arroz ou feijão para o Fundo Social e concorra a camisetas oficiais de times paulistas.

CASA DO PAPAI NOEL – Nesta sexta-feira (9) a partir das 18 horas haverá festa na Casa do Papai Noel, em Rio Claro. A abertura oficial da Casa do Papai Noel, que seria realizada domingo, foi adiada em razão das chuvas e a programação será realizada nesta nova data. Quem for à Casa do Papai Noel nesta sexta-feira ganhará pipoca e algodão-doce. A festa também terá área kids e passeio de trenzinho para a criançada, tudo de graça. A visitação à Casa do Papai Noel já pode ser feita desde terça-feira (6), de segunda a sexta-feira das 18 às 22 horas e aos sábados e domingos das 16 às 22 horas. Não há cobrança de ingresso.

SANTA LUZIA – Missa solene com Pe. Bogaz e às 20 horas lançamento do livro “O Padre que veio de longe”, de A. S. Bogaz e Prof. J. H. Hansen. Na Avenida 24-A, em frente à Unesp, na Bela Vista.

SÁBADO (10)

LA SETE – No Flow Funk, na Avenida 14, número 2121, no Jardim São Paulo, a partir das 23 horas, com DJ Salatiel, DJ Crissy e DJ Ozama.

JOAQUINA – Os DJs A+Gatha e DJ Felipe Otávio animam a noite no Joaquina Lounge bar, Rua 14, 2486, no Jardim São Paulo, às 23 horas.

ESQUINA DO RIO – Feijoada das 12h30 às 16 horas na esquina mais carioca da cidade! Música ao vivo a partir das 20 horas, na Rua 1, número 278, na Saúde.

CHOPP E CIA – Música ao vivo a partir das 20 horas com Frequência do Rock, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro.

MADUREIRA – Música ao vivo a partir das 20 horas com Dilma Oliveira e Alicia Bianchini. Na Avenida 2, entre as ruas 6 e 7, no Centro. Reserva de mesas pelo telefone (19) 98344-5885.

FLORIDIANA – Luau com a banda Chapéu da Máfia. Ingressos disponíveis na secretaria do clube. No Floridiana Tênis Clube, na Avenida 1JF, 400, no Jardim Floridiana.

PARADISE – Paradise Sunset Mix com grupo Tem Fuzuê, DJ Gil, Pago 10 e Julio Neri, a partir das 17 horas . Na Avenida 1IE, 267, no Distrito Industrial.

WONDER – Chopps artesanais, a partir das 14 horas, na Avenida 29.

MERCADO MUNICIPAL – Música ao vivo a partir das 17 horas com Willian Rocha e atrações gastronômicas.

SANTA LUZIA – Quermesse a partir das 19 horas, com deliciosos pratos e muita animação, na Avenida 24-A, em frente à Unesp, na Bela Vista.

GINÁSTICO – 13º Encontro oficial do Clube da MPB, com a banda Total Brasil, às 20h, na Rua 2, 941, no Centro.

SAMBA – Lançamento do enredo e do samba-enredo do Grêmio Recreativo Cultural Beneficente Escola de Samba Embaixadores do Samba neste sábado (10), na Sociedade Philarmônica Rio-clarense , a partir das 19 horas, na Rua 5, esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

FEIRA DE ADOÇÃO – Evento acontece das 10 às 13 horas, em dois lugares, na Rua 14, entre as avenidas 8 e 10, na JR Rações e também na Praça de São Benedito, na Avenida 13, entre as ruas 9 e 10. Para adoção de pets é preciso RG, comprovante de endereço e fotos da casa. O evento é organizado pela ONG Amigo do Canil RC.

BAZAR – Bazar Odilla Leonardo, na Casa dos Espíritas, das 9 às 13 horas, na Rua 10, 1123, esquina com a Avenida 1, em Rio Claro.

SESI – Festival Showcase Reinaldo Bello – Semifinal: às 19h apresentação de oito grupos/artistas no Teatro do Sesi. Ingressos e informações pelo site bit.ly/3tQzbml. O Sesi fica na Avenida M29, 441, no Jardim Floridiana.

DOMINGO (11)

CHOPP E CIA – Música ao vivo a partir das 20 horas com Lu Pizzonia, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro.

SUJINHO’S BAR – Música ao vivo com Bloody Mary, no Sujinho’s Bar, a partir das 21 horas, na Avenida 24 A com a Rua 12 B, na Bela Vista.

MERCADÃO – Troca de figurinhas acontece das 8 às 13 horas, com diversas atividades. Música ao vivo com a banda Voltare e a chegada do Papai Noel, das 11 às 12h30.

SERESTA – A partir das 10h30, todos os domingos, na Sociedade Philarmônica Rioclarense, localizada na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro.

SANTA LUZIA – Quermesse a partir das 19 horas, com deliciosos pratos e muita animação, na Avenida 24-A, em frente à Unesp, na Bela Vista.

CHEGADA DO PAPAI NOEL – No próximo domingo (11) o Parque Municipal Lago Azul terá uma grande festa para a chega do Papai Noel. A partir das 14 horas crianças e adultos estarão reunidos para recepcionar o Papai Noel. Terá distribuição de brinquedos, algodão-doce, pipoca e sorvete. O público que for ao Lago Azul também irá acompanhar apresentações musicais.

FEIRA DE NATAL – Primeira edição do evento acontece neste domingo, a partir das 10 horas, com muita arte, cultura e gastronomia, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã, na Central do Agronegócio. Show musical, praça de alimentação e exposição e venda de artes.

BRECHÓ – Bazar das Empreendedoras acontece das 9 às 13 horas, na Rua 9-B, número 1115, na Bela Vista, entre as avenidas 16-A e 18-A, no Colégio Adventista. Haverá venda de roupas, perfumes, doces, acessórios, artesanato e muito mais.

SESI – Festival Showcase Reinaldo Bello, às 18h, encerramento no campo do Sesi Rio Claro com show de Nando Reis. Mais informações e reserva de ingressos pelo link bit.ly/3XlUoSM. O Sesi fica na Avenida M29, 441, no Jardim Floridiana.

SEGUNDA (12)

MISSA – Acontece às 19h30, no Centro de Convenções Rainha da Paz, mais uma Missa de Cura e Libertação com Bênção das Rosas. Na Avenida 13, JP, sem número, no Jardim Esmeralda.

TERÇA (13)

SANTA LUZIA – Solenidade pelo dia de Santa Luzia. 8h30 bênção do bolo; 9h missa e bênção dos olhos; 12 e 15h bênção dos olhos e às 18h30, procissão seguida de missa também com a bênção dos olhos. Haverá quermesse ao longo de todo o dia. Na Avenida 24-A, em frente à Unesp, na Bela Vista.