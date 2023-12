A Casa do Papai Noel fica na Avenida 7 com a Rua 1, no Centro de Rio Claro

SEXTA (8)

MERCADÃO – Acontece nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, show com a dupla Jorge & Cristiano, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1.345, no Centro. O local ainda oferece diversas opções gastronômicas para toda a família.!

MISSA – Tem Missa aos pés da Cruz de Cristo, a partir das 19h30, na Paróquia Espírito Santo, na Rua 6-JG, no Jardim Guanabara II, em Rio Claro. Será o 1º Dia de Oração por cura interior, com padre José Maria.

FEIRA DO PRODUTOR RURAL – Niltão Lopes anima a noite desta sexta-feira, a partir das 18 horas, na Feira do Produtor Rural, na Rua 3-A, 1.155, na Vila Martins. O evento tem início às 17 horas e segue até as 20h30.

SEGREDOS DE MAFÊ – Rumba Latina será apresentada na noite desta sexta, a partir das 20 horas, no Segredos de Mafê, na Avenida 38-A, 1.008, na Vila Alemã, em Rio Claro, Reservas pelo telefone (19) 99819-7538.

DANÇA – Apresentação de dança de Tatiana Leite. O espetáculo apresentado será “O Rei Leão”, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro. A partir das 19 horas.

PAPAI NOEL – O Floridiana Tênis Clube promove a chegada do Papai Noel nesta sexta, a partir das 19h30, com inauguração da iluminação de Natal do Casarão, Coral Municipal de Rio Claro e Banda Lokassos, na Avenida 1-JF, 400, no Jardim Floridiana.

SANTA GERTRUDES – 2ª Mostra do projeto Oficinas Culturais acontece nesta sexta, a partir das 19h30, no Auditório Municipal Leandro Filier Netto, na Rua 1, 790, em Santa Gertrudes. Haverá apresentação de cinema, violão, teatro e instrumentos de sopro. A entrada no evento é gratuita.

CORDEIRÓPOLIS – Segue nesta sexta, sábado e domingo, sempre das 19h30 às 22h30, a Vila encantada do Papai Noel, com cantatas de Natal e Casinha, em frente ao Salão Social “Maria de Lourdes Arrais”, no Centro de Cordeirópolis. O evento é considerado um sucesso todos os anos e reúne milhares de visitantes da cidade e da região.

CHOPP & CIA – Tem Kalu Araújo tocando o melhor do samba rock e pop, a partir das 19 horas, no Chopp & Cia, localizado na Rua 2, esquina com Avenida 5, 874, no Centro de Rio Claro.

ITIRAPINA – Festa em Louvor a Nossa Senhora da Conceição acontece na Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Itaqueri da Serra, em Itirapina. A programação religiosa acontece a partir das 18 horas, com terço e às 19h com missa. A noite do pastel acontece após a celebração.

SÁBADO (9)

MERCADÃO – A dupla Nat’ Gabs anima o começo da tarde de sábado, no Mercado Municipal de Rio Claro, a partir das 13h30. E a partir das 18h30, a música ao vivo fica por conta de Andres, na Rua 8, 1.345, no Centro da cidade.

CULINÁRIA – O Shopping Rio Claro promove nos dias 9, 16 e 17 de dezembro a oficina Culinária de Natal, com sessões gratuitas no período da manhã e da tarde, em parceria com a Favo de Mel Consultoria Nutricional. Podem participar crianças de 4 a 12 anos, e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (19) 97122-8572, ou no local antes das atividades (sujeitas à disponibilidade). Os horários são: manhã das 10h30 às 11h, das 11h30 às 12h e das 12h30 às 13h; tarde das 14h às 14h30, das 15h30 às 16h e das 16h30 às 17h. As crianças aprenderão a fazer cupcakes com diversos recheios, como doce de leite, creme de chocolate e creme de morango, e coberturas variadas.

FEIRA DE ADOÇÃO – Acontece neste sábado, das 10 às 13 horas, na Rua 14 com as avenidas 8 e 10, em Rio Claro, a 27ª edição da Feira de Adoção de Gatos e Cachorros da ONG Amigo do Canil Rio Claro. Caso tenha interesse em adotar um animal, é preciso portar um documento pessoal com foto, comprovante de endereço e fotos da residência onde o animal irá ficar. Mais informações pelo telefone (19) 99686-0560.

AUDOTE – Acontece também neste sábado, das 9 às 12h30, no Jardim Público de Rio Claro, localizado na Rua 3, no Centro, a 13ª edição da Audote – Feira de Adoção dos Caramelos. Segundo a organização, haverá cães adultos e filhotes e gatos filhotes. É fundamental portar documento pessoal com foto, comprovante de endereço, fotos do local onde o animal irá ficar e caixa ou guia de transporte.

BINGO – A Escola de Samba Samuca realiza neste sábado, a partir das 14 horas, na Avenida 9, 1.200, no Centro, o Bingo de Natal da escola. O prêmio final é de R$ 5.000,00 e as cartelas podem ser compradas antecipadamente por R$ 20,00 pelo telefone (19) 99819-4744.

CASARÃO – O Casarão da Cultura, localizado na Avenida 3 com a Rua 4, no Centro de Rio Claro, terá Concerto de Natal, a partir das 19 horas.

IGREJA – Acontece nesta sexta a partir das 20 horas, na Igreja São Pedro/São Paulo, cantata de Natal com Madrigal da Cultura, na Rua 1-JI, no Jardim Inocoop.

QUERMESSE – Acontece neste sábado, a partir das 19 horas, a Festa de Santa Luzia, com a tradicional quermesse, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em frente à Unesp. Com pratos típicos, muitas atrações e espaço para toda a família.

CHOPP & CIA – A banda 820’s Rock toca o melhor do Rock’n Roll a partir das 19 horas, no Chopp & Cia, localizado na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

BAZAR – Acontece das 8h30 às 13 horas o Bazar Odilla Leonardo, na quadra da Escola Marcello Schmidt, na Rua 10, Avenida 1, no Centro de Rio Claro.

DOMINGO (10)

MERCADÃO – Tem Musical Tema Livre a partir das 12h30 de domingo, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1.345, no Centro, O espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda a família.

QUATRO E MEIA – A dupla de rap Dvãn e Thalita Pink será a principal atração da edição deste domingo (10) no Projeto Quatro e Meia, que é realizado no Parque Municipal Lago Azul, sem cobrança de ingresso. Dvãn e Thalita se reuniram no final de 2022, formando assim o CNX. Com raps românticos e no estilo antigo com back vocal, os dois são dançarinos e suas músicas são de composição própria. O Projeto Quatro e Meia é realizado gratuitamente próximo ao Mirante do Lago Azul.

UVA – A Escola de Samba UVA realiza neste domingo, a partir das 18 horas, o último super ensaio geral de 2023, com a presença de todos os setores, roda de samba, inscrições para alas e muito mais! Haverá venda de porções durante todo o ensaio. Na Rua 3-A, 1.155, na Vila Alemã, em Rio Claro.

VETERANOS – A banda Santa Fé anima a tarde de domingo, a partir das 15 horas, no Clube dos Veteranos de Rio Claro, localizado na Avenida 8 com a Rua 10, na Santa Cruz.

SARAU – Acontece neste domingo, a partir das 16 horas, na Galeria Fusteria, na Avenida 2-A com a Rua 2-B, a quarta edição do Sarau da Passarinhar – Voando entre afetos. A proposta do evento é reunir artistas de diferentes modalidades com o público rio-clarense, num ambiente de muita troca, diversão, emoção e respeito. Serão mais de 20 apresentações de acrobacias aéreas, palhaçaria e música, e haverá exposições e vendas de artes visuais. Haverá venda de comida e bebidas.

PARQUE DE NATAL – Uma grande árvore de Natal e cisnes com muitas luzes que estão no espelho d’água do lago são algumas das atrações do Parque de Natal, que a prefeitura de Rio Claro montou no Lago Azul e já está aberto para visitação. A prefeitura também providenciou praça de alimentação e atrações musicais. O Parque de Natal pode ser visto diariamente sem cobrança de ingresso, até as 21 horas.

CASA DO PAPAI NOEL – Em Rio Claro, desde sábado (2), Papai Noel está com sua casa de portas abertas para receber crianças e adultos. Não há cobrança de ingresso. Conforme calendário divulgado pela Secretaria de Turismo, a Casa do Papai Noel pode ser visitada de segunda a sábado das 18 às 22 horas e aos domingos das 16h30 às 20h30. Localizada na Praça dos Ferroviários, Avenida 7 com Rua 1, no centro histórico da cidade, a casa recebeu decoração especial para este Natal.

OFICINA – Acontece neste domingo, a partir das 13 horas, no Sesi Rio Claro, na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana, uma oficina com a artista plástica Lygia Lee. A artista orientadora trará como inspiração a “Teoria das 4 Imagens”, da Filosofia Taoísta, quando serão apresentados conceitos sobre as quatro estações do ano, que vão inspirar a produção de obras utilizando tintas feitas a partir de pigmentos naturais, como terra e vegetais diversos. É preciso fazer a inscrição pelo portal Meu Sesi, na internet.

QUERMESSE – Segue neste domingo, a partir das 19 horas, a Festa de Santa Luzia, com a tradicional quermesse, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em frente à Unesp. Com pratos típicos, muitas atrações e espaço para toda a família.

ITIRAPINA – A Festa em Louvor a Nossa Senhora da Conceição, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Itirapina, acontece também no domingo. A partir das 9 horas têm missa e quermesse. A partir das 13 horas tem leilão de gado.

CHOPP & CIA – Tem Paula Mally animando o Domingo de Viola, a partir das 20 horas, no Chopp & Cia, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

QUARTA-FEIRA

SESI – O Sesi Rio Claro recebe na quarta-feira, a partir das 20 horas, para um concerto gratuito, a banda Rubber Soul Beatles, com o espetáculo Beatles Forever. Os ingressos precisam ser reservados através do site Meu Sesi e são gratuitos. O Sesi fica na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.