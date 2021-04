Subprefeitura do Cervezão foi instalada no ano de 1985 durante a gestão do então prefeito municipal Lincoln Magalhães

A Prefeitura de Rio Claro deve inaugurar nas próximas semanas, dentro da subprefeitura do Cervezão, a agência descentralizada do Atende Fácil, serviço que hoje é feito integralmente dentro do Paço Municipal, no Centro. O prédio em questão está sendo revitalizado para acomodar os guichês de atendimento, dentre outros departamentos correspondentes. Uma das áreas mais populosas da cidade, o Grande Cervezão tem cerca de 45 mil habitantes em vários bairros que compõem a região.

O projeto está saindo do papel após articulação e cobrança na Câmara Municipal. O vereador Rodrigo Guedes (PSL) teve requerimento da sua autoria aprovado no plenário, fazendo a solicitação e ganhando apoio dos demais parlamentares. “Temos salas prontas para fazer a extensão do Atende Fácil para facilitar aos munícipes”, disse, na época. Vereadores como Sivaldo Faísca (DEM), Paulo Guedes (PSDB) e Rafael Andreeta (PTB) expuseram apoio.

De acordo com o vice-prefeito e presidente do PSL, Rogério Guedes, a novidade será um marco do governo. “Através do pedido do vereador Rodrigo, contatei o nosso prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que prontamente me passou a missão para acompanhar a readequação. Vai facilitar muito o atendimento de toda população do Grande Cervezão e demais bairros, além dos distritos da zona norte”, diz.

O prefeito Gustavo Perissinotto destacou, ainda, que esse projeto também estava em seu plano de governo apresentado já na candidatura. “É mais um compromisso de campanha saindo do papel”, declara. O subprefeito do Cervezão, Castro Dias, destaca que “o braço do Atende Fácil fará com que a população não precise mais ir ao Centro. Estamos trabalhando para essa grande ajuda”, diz.

Vale lembrar que, ao lado do prédio, junto à Biblioteca Municipal, há também um posto do Procon Rio Claro à disposição da comunidade. O Atende Fácil é um departamento ligado à Secretaria Municipal de Economia e Finanças. A subprefeitura do Cervezão foi inaugurada no ano de 1985 durante o governo do ex-prefeito Lincoln Magalhães, com intenção de descentralizar serviços.