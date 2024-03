Duas áreas na cidade foram apontadas pelos técnicos do Ministério e do ITA como prioritárias para a futura instalação do empreendimento

Os estudos para a implantação de um novo aeroporto regional em Rio Claro deverão ficar prontos em cerca de 45 dias, segundo o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). Em entrevista nessa quarta-feira (13) na Rádio Jovem Pan News, do Grupo JC de Comunicação, ele falou sobre a reunião que teve no Ministério de Portos e Aeroportos, em Brasília, na última semana.

“Ficou decidido que de fato a gente terá um aeroporto regional. O PAN (Plano Aeroviário Nacional) ainda não foi publicado, que é o planejamento estratégico do que acontecerá em termos de aviação civil no País até 2050. Rio Claro foi colocada como as cinco primeiras cidades a receberem investimentos do PAN”, afirma.

Segundo Gustavo, na análise preliminar que foi realizada na semana passada pelos técnicos do Ministério e do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), duas áreas na cidade foram apontadas como prioritárias para a futura instalação do empreendimento. A Universidade Federal de Santa Catarina foi contratada para a elaboração do projeto executivo.

“Primeiro a área que vai daqui a Piracicaba, segundo a área do Campo do Coxo. Estão pré-aprovadas e agora vamos aprofundar os estudos e deram 45 dias para esse projeto básico, a validação do sítio aeroportuário”, explica. O terreno no trecho da Rodovia Fausto Santomauro (SP-127) fica nas proximidades do Distrito de Assistência, dentro do perímetro de Rio Claro.

“Passado o período de 45 dias, o ministro Silvio Costa Filho se comprometeu a vir a Rio Claro anunciar a construção do novo aeroporto regional ou então me receber em Brasília para que a gente grave um vídeo fazendo o anúncio. E um projeto deste aeroporto regional é um projeto que o tornará um dos maiores aeroportos do interior do Estado de São Paulo, portanto, do Brasil. Estamos falando de 2,4 mil metros de pista com a possibilidade de ampliação para 3 mil metros”, afirma o prefeito Gustavo.

Em novembro do ano passado, o JC revelou que o Governo Federal destacou que o aeroporto de Rio Claro entrou no PAN no Cenário Desenvolvimento, o que o caracteriza como um aeroporto com potencial para atender a aviação comercial. “Uma vez aprovado o PAN, o programa de investimentos pode prever a adequação da infraestrutura e a implementação de auxílios visuais para pouso e decolagem, bem como proteção da área patrimonial e capacitação dos funcionários do aeroporto, que serão definidos a partir de estudos de viabilidade técnica, orçamentária e de engenharia”, comunicou na época.