Imagem ilustrativa

Neste sábado (24), às 16h, no estádio Benito Agnelo Castellano, acontece mais um dérbi rio-clarense pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Será o 146º confronto entre os times em competições oficiais e mais uma vez estará em jogo o tabu do Rio Claro FC de não perder para o Velo Clube há quase 33 anos. A última vitória velista, em jogos oficiais, foi em 21 de abril de 1991 por 2 a 0 pela segunda divisão do futebol paulista. Desde então foram realizados mais 15 jogos com sete vitórias do Rio Claro FC e oito empates. No total dos confrontos são: 53 vitórias do Rubro-verde, 48 do Azulão e 44 empates.

Pelo lado do Rubro-verde uma das esperanças para o confronto é o meia Felipinho. Experiente em dérbi, o atleta já marcou gols e deu assistência no clássico rio-clarense.

“Já disputei quatro dérbis, com quatro empates, marquei dois gols e dei uma assistência. É muito bom participar de jogos assim, claro que é um jogo diferente, aquela partida boa de se jogar. A expectativa é de fazer um bom jogo, todos nós sabemos o quanto vai ser importante ganhar e quebrar esse tabu. O torcedor pode esperar muita garra e vontade de vencer e buscar essa vitória”, disse o meia Felipinho.

No Galo Azul um dos xodós do torcedor e destaque do time é o atacante Gustavo Sapeka. No dérbi de 2023, ele abriu o placar para o Rio Claro FC logo aos três minutos no empate por 2 a 2. Neste ano, Sapeka já marcou dois gols no estadual e espera mais uma grande atuação no clássico.

“Vou para o meu quarto clássico onde já marquei dois gols. A gente acompanha a mobilização que tem na cidade e das torcidas, então é sempre bom participar desses jogos e sem dúvida é uma partida diferente e todos estão cientes disso. Sabemos que o tabu é algo do torcedor, mas é impossível isso não chegar até nós e a importância que isso tem para o clube. Então vamos em busca de manter esses 33 anos sem perder. As expectativas são boas, a gente vem de bons resultados, com duas vitórias, estamos perto da classificação, então temos que levar isso para dentro de campo no jogo de hoje. Estamos preparados e focados para fazer uma grande partida. Tenho mais de 50 jogos com a camisa do clube e sem dúvida eles podem esperar de mim muita garra, determinação, foco e vontade de fazer gols e conquistar essa vitória diante do nosso rival”, disse Gustavo Sapeka.

Ingressos

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Benitão e custam R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia-entrada para arquibancada coberta e R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia-entrada para arquibancada descoberta. Vale lembrar que torcedores com a camiseta do Velo pagam meia-entrada. A torcida do Rio Claro FC ficará no setor visitante localizado na arquibancada descoberta e os valores das entradas são R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia-entrada.