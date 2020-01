Adutora rompe, mas acesso ao Maria Cristina segue normal

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (02), o rompimento de uma adutora que fica ao lado da cabeceira da ponte do bairro Maria Cristina, em Rio Claro. As informações são do Capitão Wagner Araújo, da Defesa Civil do município, que está no local.

O vazamento está sendo contido por uma equipe do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro, o Daae e a Defesa Civil faz a análise do local, mas segundo Capitão Araújo, o acesso não está interditado.

Mais informações ao longo do dia e na edição impressa do Jornal Cidade de sexta-feira (03).