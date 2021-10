Informe publicitário

O Ipê Amarelo conta com 340 unidades e será o empreendimento mais alto da região

O Ipê Amarelo atenderá 340 famílias através do programa Casa Verde e Amarela

Depois do sucesso de vendas do Parque dos Girassóis em Rio Claro, 100% vendido em apenas 3 horas, a ADN Construtora anuncia mais um empreendimento que promete ser sucesso de vendas na cidade: o Ipê Amarelo. Localizado na privilegiada região do Cervezão, contará com apartamentos de dois dormitórios, varanda, 3 elevadores por torre, portaria 24 horas, além de uma área de lazer completa.

O empreendimento se destaca por ser o mais alto prédio da região: serão 2 torres com 17 pavimentos que atenderão 340 famílias através do programa habitacional Casa Verde e Amarela. Os interessados poderão financiar em até 100%, com documentação, registro e ITBI grátis. Com valores a partir de R$167.000,00, o Ipê Amarelo faz parte da linha Premium da Construtora.

Com torres altas, o empreendimento possui varanda com vista privilegiada e área de lazer com o conceito de condomínio-clube, oferecendo aos moradores uma experiência completa com mais de 10 itens de lazer, como piscina, área gourmet com churrasqueira, salão de festa, playground, espaço relax, horta comunitária, redário, pet care, espaço piquenique, espaço fitness, bicicletário, coleta seletiva, etc.

Espaços de lazer são entregues com decoração e equipamentos para toda a família

Além dos atributos oferecidos pela construtora que a cidade já conhece, o Ipê Amarelo contará com dois novos itens: Car Wash e ADN Click & Go. O Car Wash promete mais praticidade e conforto para o dia a dia, oferecendo um espaço para o morador realizar a limpeza do seu automóvel.

O espaço Car Wash é entregue equipado

Os futuros moradores do Ipê Amarelo também poderão usufruir do ADN Click & Go, uma loja de conveniência 24 horas que funciona em containers climatizados e estruturados para o armazenamento das mercadorias – que podem variar desde alimentos frescos até insumos para pets e material escolar. Não há caixas nem atendentes: tudo é controlado por meio da tecnologia e o acesso por meio de aplicativo.



A ADN Click & Go apresenta praticidade para o dia a dia

Os interessados poderão ter acesso às informações e ao financiamento do imóvel no plantão de vendas da construtora na Rua 09 n°1283, onde também poderão conhecer o apartamento decorado, e no site, a partir do tour virtual.

Sobre a ADN

A ADN Construtora é a 36º maior construtora do Brasil, segundo o Ranking INTEC 2020. No Estado de São Paulo, atua em 24 cidades, além das bases de novos negócios em Campinas e Ribeirão Preto. Atualmente, a construtora conta com 4.084 unidades em construção, mais de 16 mil a serem lançadas e mais de 450 colaboradores diretos e 2.500 indiretos.