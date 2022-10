Certificação é concedida a empresas que exercem atividades com responsabilidade socioambiental

A ADN Construtora, 35ª maior construtora do Brasil, foi reconhecida pelo trabalho que promove em suas obras pelo Comitê de Sustentabilidade do Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que conferiu a empresa o Selo Verde de Responsabilidade Socioambiental. Trata-se de uma eco-etiqueta que atesta com excelência a qualidade sustentável, regenerativa e as boas práticas desenvolvidas pela construtora em prol da sociedade e do Meio Ambiente.

A ADN recebeu a certificação após indicação e pesquisa realizada pelo Comitê através de consultas a órgãos ambientais na esfera Federal, Estadual e Municipal tais como Secretarias Estaduais de Meio Ambiente em âmbito nacional, Ministério de Meio Ambiente, IBAMA, CONAMA, Prefeituras e outras instituições ligadas ao Meio Ambiente, respeitando as boas práticas relacionadas a Água e Efluentes, Energia, Matérias-Primas, Resíduos, Emissões Atmosféricas e Educação Ambiental.

O Selo Verde, existente em diversos países do mundo, está alinhado e estimula o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do reconhecimento de entidades públicas, empresas e organizações que realizam práticas socioambientais sustentáveis. “Receber mais essa certificação é motivo de muito orgulho para nós. Isso reforça o nosso compromisso com as práticas de ESG e com o desenvolvimento sustentável das comunidades em que atuamos. A preocupação com o Meio Ambiente é legítima e cada vez mais os clientes buscam consumir produtos e serviços de empresas que atuam com responsabilidade”, comenta Pedro Donadon, CEO da ADN Construtora.