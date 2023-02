Paulo Meyer, assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio Claro, esteve nesta quinta-feira (2) no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News, comandado pela jornalista Carla Hummel. A entrevista abordou algumas iniciativas da pasta em benefício das pessoas com deficiência em Rio Claro, como medidas nos campos de empregabilidade, educação, arte e cultura. Confira nos vídeos logo abaixo.

Paulo Meyer, assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio Claro.

Curso para mulheres com deficiência está com inscrições abertas

Estão abertas até 3 de março o curso on-line e gratuito com foco em ações de independência e liderança feminina das mulheres com deficiência. As inscrições podem ser feitas pelo endereço https://bit.ly/CursoTodasinRede e informações podem ser obtidas no site www.todasinrede.sp.gov.br, ou na Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio Claro, telefone 3522-8000. A iniciativa é do governo de São Paulo por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.

Carnaval de Rio Claro terá espaço exclusivo para pessoas com deficiência

O carnaval de Rio Claro terá três noites de desfiles: no sábado (18), domingo e terça-feira (21). No espaço multiuso, que fica na Avenida Brasil, entre as avenidas 50-A e 80-A, além dos camarotes e arquibancadas, estarão instalados os sanitários e área de alimentação. Também haverá espaço exclusivo para pessoas com deficiência.

O posto de venda será na sede da Secretaria de Turismo, na antiga estação ferroviária, na Rua 1 com a Avenida 1. Os preços são os seguintes: ingresso individual para arquibancada descoberta – R$ 15,00 por noite, R$ 30,00 ou R$ 15,00 mais um pacote de absorvente feminino (com 8 unidades) para três noites; ingresso individual para arquibancada coberta – R$ 50,00 por noite ou R$ 120,00 para as três noites; frisa com 6 lugares – R$ 500,00 por três noites; camarote com 12 lugares – R$ 1.800,00 por três noites; camarote individual – R$ 80,00 por noite ou R$ 200,00 por três noites.

Crianças ilustram calendário com temas sobre inclusão

Rio Claro lançou na quinta-feira (1) o calendário inclusivo 2023, que é ilustrado com desenhos feitos pelas crianças dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). São 300 calendários que serão distribuídos para as famílias dos atendidos nos SCFV, a partir de trabalho conjunto da Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria de Cultura, e Secretaria do Desenvolvimento Social. A ação da prefeitura e a elaboração e viabilização do calendário contou com apoio da Sicoob Cocre.