Dois acidentes envolvendo três caminhões foram registrados na Rodovia Fausto Santomauro, a SP-127, que liga a cidade de Rio Claro a Piracicaba, nesta quinta-feira (25). Na primeira ocorrência, o registro foi de uma vítima leve e na segunda, ninguém ficou ferido. As informações são da concessionária responsável pelo trecho.

O primeiro acidente aconteceu às 5h18, no quilômetro cinco + 600 metros e foi um tombamento de carreta, que estaria carregada com fardos de papel. Ainda de acordo com a concessionária, a carga não teria caído do veículo e o mesmo permanecia no canteiro central da pista aguardando o transbordo do material e a seguradora responsável.

Já o segundo foi uma colisão traseira envolvendo uma carreta e um caminhão, às 15h40, na altura do quilômetro 12, também sentido Piracicaba. Uma das faixas ficou interditada e um dos veículos envolvidos no acidente teria se evadido do local.

Em ambas as situações as vítimas envolvidas teriam assinado um termo de recusa de remoção.