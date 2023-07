Foto: Redes Sociais.

Ainda não há informações oficiais sobre o que motivou o acidente, ocorrência ainda está em andamento

Na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 8h, um trágico acidente ocorreu na Avenida Brasil, em Rio Claro, na altura do número 100. A vítima, condutor masculino de uma motocicleta, colidiu violentamente com um trator, resultando em sua morte no local.

Devido à ausência de documentação com a vítima no momento do acidente, sua identidade permanece desconhecida. As autoridades estão trabalhando para tentar identificar o motociclista falecido e entrar em contato com seus familiares.

Até o momento, as autoridades não dispõem de informações sobre as causas do acidente, e a ocorrência ainda está sendo investigada. As equipes de emergência estão no local para prestar assistência e apurar os detalhes do ocorrido. Mais informações serão fornecidas em breve, à medida que a apuração do caso avance.

Prefeitura

Procurada, a prefeitura de Rio Claro, proprietária do trator envolvido no acidente, respondeu que “a Secretaria Municipal de Serviços Públicos esclarece que realizava limpeza no local, que estava devidamente sinalizado”.