O comércio de rua funcionará na véspera do Ano Novo, dia 31, das 9h às 15h. No sábado (2), não abrirá respeitando a determinação do estado, assim como no Domingo (3).

Também na quinta-feira, as lojas e Praça de Alimentação do Shopping funcionarão das 10h às 16h. Já no dia 1º, somente delivery de alimentação. Nos dias 2 e 3 de janeiro, delivery e serviços essenciais estarão abertos.

Com relação aos bancos, no dia 31, último dia útil do ano, não haverá expediente ao público.

LIXO

Os festejos da chegada do novo ano alteram a rotina dos serviços públicos municipais em Rio Claro. A maioria das repartições não terá expediente na quinta-feira (31) e sexta-feira. A coleta de lixo domiciliar também não será realizada no dia 1º de janeiro, mas será normal na véspera de ano novo. Os moradores de bairros onde há coleta às quintas-feiras podem colocar o material para ser recolhido como de costume. No sábado (2) a coleta de lixo também será normal. Aos domingos, não há coleta de lixo domiciliar no município.

Os ecopontos abrem normalmente na véspera de ano novo, dia 31, das 8 às 20 horas. Na sexta-feira, dia 1º, os ecopontos estarão fechados. No sábado, dia 2 (das 8 às 17 horas) e no domingo, dia 3 (das 8 horas ao meio dia), o funcionamento dos ecopontos será normal.

O serviço de cata bagulho será realizado normalmente na quinta-feira (31). No dia 1º de janeiro, não haverá cata bagulho. Aos sábados e domingos o serviço não é realizado em Rio Claro.

A coleta seletiva de lixo em Rio Claro será realizada na quinta-feira (31) e no sábado (2). No feriado de sexta-feira o serviço não será realizado. Aos domingos, não há coleta seletiva no município.

SAÚDE

Na véspera de ano novo, no dia primeiro de janeiro e no final de semana prolongado o atendimento médico emergencial na rede pública municipal de saúde de Rio Claro será feito em plantões 24 horas. Quem precisar de cuidados nessa área deve procurar a unidade de pronto atendimento do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre as ruas 12 e 13, telefone 3522-1818, sendo do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272, exclusivo para pessoas com sintomas de Covid-19.

A rede municipal de saúde também atende nesses dias as emergências psiquiátricas no Centro de Atendimento Psicossocial (Caps III), localizado na Rua M-9, 50, vizinho ao pronto atendimento do Cervezão.

O Samu atende emergências 24 horas pela linha 192. As duas unidades do programa Farmácia Todo Dia atenderão normalmente na quinta-feira (31), sábado e domingo em horário normal, das 8 às 17 horas. Na sexta-feira (1º) o atendimento será feito na unidade do Bairro do Estádio, localizada na Avenida 29, 1.311, anexa à Unidade Básica de Saúde. A farmácia do Cervezão (Rua M-9, número 50) fica fechada no primeiro dia de 2021. Os medicamentos fornecidos gratuitamente nas unidades do programa Farmácia Todo Dia são destinados exclusivamente aos pacientes que apresentam receita prescrita por médico.