Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista Da Série A-2 o Rio Claro recebeu no Estádio Schmidtão o Taubaté. Os times entraram em campo em situações opostas na tabela já que o visitante visava se manter no G-8 e o Galo Azul buscava voltar a zona de classificação.

Os adversários começaram se estudando bastante mas foi aos 23 minutos que veio a grande chance de gol e foi pelos lados do Rio Claro. Rodrigo Paraná recebeu livre mas na tentativa de dar um carrinho para empurrar na rede perdeu o tempo da bola e também um gol praticante feito. A resposta veio dois minutos depois com Maikinho que aproveitou um vacilo da zaga do Rio Claro e por muito pouco não abriu o placar.

Até que Luiz Thiago, aos 40 minutos, fez um golaço de voleio. Ele recebeu a bola do Rodrigo Paraná que fez a jogada pela direita e tirou o zero do placar: Rio Claro 1 x 0 Taubaté. Mas não deu tempo de comemorar já que a resposta do Taubaté veio de maneira imediata. Na descida para o campo de ataque, o adversário conseguiu uma falta. Na cobrança, o goleiro Dheimisson defendeu mas a sobra ficou com David Batista que deixou tudo igual: Rio Claro 1 x 1 Taubaté.

Na etapa complementar logo nos primeiros minutos o Rio Claro balançou a rede novamente com Rodrigo Paraná mas o árbitro marcou o impedimento e anulou o gol. A partida seguiu movimentada e o Taubaté também perdeu de virar a partida em pelo menos três oportunidades. O jogo foi marcado pelo equilíbrio até o apito final e terminou empatado: Rio Claro 1 x 1 Taubaté.