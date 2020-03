Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 o Rio Claro foi até o Estádio Primeiro de Maio enfrentar o São Bernardo. Sem vencer há duas rodadas e precisando se reabilitar na competição para buscar uma vaga no G-8, o Galo Azul iniciou a partida com muita cautela e estudando o adversário que por sua vez buscava os três pontos para assumir a liderança da competição.

Em campo o Rio Claro se mostrou bem organizado no setor defensivo . Já no ataque conseguiu encontrar alguns espaços e chegou a levar perigo em duas oportunidades nos 10 primeiros minutos. Depois disso começaram a surgir os erros e quem se aproveitou disso foram os donos da casa que passaram a crescer na partida e com isso vieram as chances mas faltou técnica na hora da finalização. No último minuto do primeiro tempo veio o grande lance e foi para equipe do Rio Claro. Ferdinando, em cobrança de falta pelo lado esquerdo, acertou a bola na trave.

Na etapa complementar o Rio Claro até que se comportava bem nas armações de jogada mas quando errava deixava a defensiva totalmente aberta e foi em um desses erros, aos 18 minutos, que por muito pouco Douglas não fez o primeiro gol do São Bernardo. Nas substituições os técnicos tentaram deixar as equipes mais ofensivas mas com o passar dos minutos a qualidade técnica da partida caiu ao invés de evoluir. Na base dos “chutões” São Bernardo e Rio Claro tentaram um gol salvador mas a partida terminou em 0 a 0.