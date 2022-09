Aos 88 anos, dona Leonilda de Campos é uma virginiana muito vaidosa e comunicativa. Gosta sempre de estar bem informada e para isso conta com um companheiro e tanto: o Jornal Cidade. Quando o impresso nasceu ela tinha apenas um dia de vida. Ambos fazem aniversário coladinhos. Nessa relação que já dura 88 anos, ela conta que tem o hábito de ler todas as páginas do jornal mas sempre começa por uma seção: “Vocês não vão acreditar mas eu sempre começo pela necrologia. Depois de ler eu vou para a página do intervalo onde vejo os aniversariantes do dia e na sequência eu vejo qual a cor que o meu signo, virgem, no horóscopo, orienta eu usar naquele dia. Nem sempre tenho a cor no meu guarda-roupa mas procuro colocar alguma coisa parecida para dar sorte”, diz.

Ela que aprendeu a ler e a escrever sozinha, frequentou a escola apenas por três meses quando tinha sete anos. Seu pai a retirou para trabalhar na roça e colher algodão. Tudo o que sabe foi do esforço próprio e do dom. A família é algo que a comove muito. Viúva atualmente, teve cinco filhos e enterrou três. Para ela as maiores tristezas em todos esses anos: “Sempre procurei levar a vida com alegria mas sem dúvida ter que enterrar três filhos foi algo que eu não esperava. A saudades é muita”, relembra Leonilda emocionada.

Da dor ela retira a superação para seguir em frente todos os dias. Essa rio-clarense faz trabalhos manuais como ninguém uma de suas grandes paixões: “Bordados, costura, ponto cruz, pintura, crochê. Sem dúvida tudo isso ocupa um espaço em minha vida que me deixa feliz. Eu nunca fiz nenhum curso e tudo o que sei foi vendo e treinando. Minhas linhas e agulhas são fiéis companheiras, assim como meu carrocho e passarinhos. São com eles que passos meus dias já que quase não saio de casa”, afirma a idosa.

Nesta importante data para ela, onde celebra a vida, fez questão de mostrar ao JC as flores que recebeu e alguns presentes. Na simplicidade agradeceu a visita da nossa equipe em uma data tão importante. Porém, o que ela nem imagina é que o presente é para o Jornal Cidade, poder contar com leitores tão memoráveis e receptivos como ela, dispostos a compartilhar a caminhada.

Vida longa a essa dupla: Dona Leonilda e Jornal Cidade – rumo às nove décadas de histórias!