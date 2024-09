Shopping Rio Claro, vista da entrada principal. Foto: Arquivo JC

Apresentações tem início nesta quarta-feira (18), na Praça de Alimentação

O Festival de Dança do Shopping Rio Claro já faz parte do calendário de apresentações das escolas de dança da cidade e chega a sua sétima edição com muito sucesso. Neste ano, será realizado de 18 a 29 de setembro, e a abertura do tradicional Festival do centro de compras no dia 18 é às 20h30 com o grupo E Lá Vamos Nós Flashback.

Todas as apresentações acontecem na Praça de Alimentação e participam 20 grupos, que executarão diversos ritmos e estilos de dança, que são: Clube de Campo de Rio Claro, Grupo Retrô Dance, Espaço de Dança Marta Brunelli, Ballet Jaqueline Peccin, Dancing with Friends, Sesi Rio Claro, Studio Flow, Escola de Dança Ingra Tavares, Academia Dança e Cia, Kátia Corrêa Estúdio de Dança, Estúdio de Dança Tatiana Leite, Flores de Andaluzia, WP Fitness, Giro Escola de Dança, Centro Intercultural Napyév, Espaço Dança Yameh, Carolina Chaves Ballet, Núcleo Fazendo Arte e Cia da Dança Fly e Escola de Dança Patricia Pessenda, encerrando a programação no dia 29 de setembro, às 17h30.

Muitas escolas e grupos de dança marcarão presença no festival do Shopping Rio Claro

Para Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, serão 10 dias em que os dançarinos terão oportunidade de mostrar seu talento e a criatividade nas peças apresentadas no Festival. “Estamos muito felizes com essa parceria firmada com os grupos de dança da cidade. Os alunos demonstraram, a cada edição do Festival, muito talento e comprometimento com o evento. Agradecemos a participação de cada escola”, finaliza Nancy Wanderley.

Confira a programa das apresentações do 7º Festival de Dança do Shopping Rio Claro: 18/9 – E Lá Vamos Nós Flashback, às 20h30; 19/9: Clube de Campo de Rio Claro, às18h30 e Grupo Retrô Dance, às 20h30; 20/9: Espaço de Dança Marta Brunelli, às18h30 e Ballet Jaqueline Peccin, às 20h30; 21/9: Dancing with Friends, às 15h30, Sesi Rio Claro, às 17h30 e Studio Flow, às 19h30; 22/9: Escola de Dança Ingra Tavares, às 15h30 e Academia Dança e Cia, às 17h30; 25/9: Kátia Corrêa Estúdio de Dança, às 20h30; 26/9: Estúdio de Dança Tatiana Leite, às 18h30 e Flores de Andaluzia, às 20h30; 27/9: WP Fitness, às 18h30 e Giro Escola de Dança, às 20h30; 28/9: Centro Intercultural Napyév, às 15h30, Espaço Dança Yameh, às 17h30, e Carolina Chaves Ballet, às 19h30 e 29/9: Núcleo Fazendo Arte e Cia da Dança Fly, às 15h30 e Escola de Dança Patricia Pessenda, às 17h30.