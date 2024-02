Pertencente ao Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo (BOPE/SP), o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) é o Órgão responsável pelo desenvolvimento e disseminação da doutrina em Gerenciamento de incidentes críticos na Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e referência nacional nesta atividade, tudo conforme a Resolução SSP n° 13 de 05 de fevereiro de 2010. Dentre esses incidentes críticos podemos destacar as ocorrências com reféns, ocorrências envolvendo pessoas com propósitos suicidas em posse de arma de fogo ou de arma branca, ocorrências com criminosos homiziados e embarricados, ocorrências com explosivos e terrorismo.

Dentro desta especificidade, os Batalhões de Ações Especiais de Polícia (BAEP) surgem como suporte aos Batalhões Territoriais, os quais se deparam com esses incidentes durante o atendimento à chamadas “190” e que agora podem contar com uma tropa que dispõe de equipamentos, mobilidade, efetivo especializado, tática, técnica e procedimentos capazes de apoiá-los como primeiros interventores nestes eventos críticos.

Foto: 10º Baep

Em virtude disso, segundo dados internos da PMESP, atualmente cerca de 70% dos incidentes críticos se encerra com sucesso na fase de negociação, antes mesmo da chegada do GATE, o que aumenta a participação dos efetivos distribuídos pelo Estado.

A área de atuação do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10º BAEP), que abrange as regiões de Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Sumaré, São João da Boa Vista, Americana e mais 46 cidades, se encontra distante cerca de 160 km de São Paulo/SP e atende cerca 3.2 milhões de pessoas com cerca de 7% da área do Estado e o 10º BAEP atua nas 24 horas do dia com equipes nas ruas com pelotões de alta mobilidade, autossuficientes e equalizados em meios disponíveis e que 80% dos seus comandantes já são especialistas em Gerenciamento de incidentes críticos com meta de atingir 90% em 2024.

A partir de 2022, o 10º BAEP ganhou ainda mais poder, revestido na forma de maior responsabilidade ao ser autorizado pelo Comando Geral da PMESP a atuar emergencialmente, até a chegada do GATE, caso a ocorrência evolua para um cenário mais crítico, como, por exemplo, tentativa de agressão contra terceiros ou contra os próprios policiais militares.

Neste contexto, buscando o aprimoramento contínuo para melhor servir a sociedade da região, o 10° BAEP passou nos dias 7, 8, 19 e 20 de fevereiro por treinamento intenso junto ao GATE em São Paulo/SP com o intuito de absorver as técnicas necessárias para atuar como equipes de resposta tática emergencial.

Os conhecimentos foram transmitidos no centro de treinamento tático do GATE na Zona Norte da capital e abrangem as medidas iniciais de controle e condução de um incidente a serem adotadas pelos primeiros interventores, técnicas de gerenciamento de incidentes, motivação e tipologia dos possíveis causadores, comunicação tática em incidentes, formação de equipes de resposta tática emergencial e ações emergenciais, arrombamento tático, uso de arma de incapacitação neuromuscular e elastômero, técnicas de contramedidas, protocolos de rendição, entradas táticas emergenciais e combate emergencial em ambiente confinado.

Foto: 10º Baep

GATE

Atualmente o GATE se divide em 3 companhias de polícia, sendo uma relativa ao esquadrão de bombas, outra referente ao time de negociação e time de “snipers” e a terceira sobre a equipe de intervenção tática, todas com objetivo de salvar vidas e fazer cumprir a Lei. De Janeiro a Setembro de 2023 o GATE foi acionado 290 vezes, atendeu 89 ocorrências de pessoas com propósitos suicidas, atuou em 33 ocorrências com reféns, em 20 ocorrências de criminosos embarricados, apoiou 96 vezes as equipes regionais como primeiros interventores em eventos críticos e instruiu/ palestrou para mais de 13 mil alunos de diversos locais do Brasil.

Palavras do Comandante

O Comandante do 10° BAEP, Tenente Coronel PM José Antônio Golini Junior, sempre apoiado pelo Coronel PM Rodrigo Eval Arena, Comandante Regional do CPI-9, enaltece o preparo técnico do GATE/SP como unidade Gestora do Conhecimento na PMESP e destaca a importância deste intercâmbio para o aprimoramento do 10º BAEP, o qual passa a deter estratégias importantíssimas para atuar frente a ocorrências de extrema complexidade, como a havida em 15 de fevereiro deste ano em que um homem armado e em surto psicótico tentou fazer mãe refém dentro de casa em Piracicaba/SP ou em 13 de dezembro de 2023 onde um criminoso foi morto e outros dois fizeram 3 reféns após tentativa de assalto a carro-forte em Araras/SP, também em 08 de dezembro passado quando o BAEP libertou mulher feita refém e prendeu dois criminosos também em Araras/SP, a trágica ocorrência de 21 de junho de 2022 onde um homem foi preso pelo BAEP após esfaquear e matar 3 pessoas em um ônibus em Piracicaba/SP e outras tantas. Novos treinamentos, desta vez sobre negociação de crise com reféns (GATE) e busca de criminosos em área de risco (COE), já foram solicitados ao BOPE/SP e graças ao preparo constante, o 10º BAEP vem se consolidando, obtendo excelentes resultados operacionais ao defender seus irmãos de farda e a população da região como um todo que pode se sentir cada vez mais segura.