A responsável de uma pizzaria procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência após cair em um golpe. Desesperada ela procurou também a reportagem do Jornal Cidade para fazer um alerta aos clientes que estão sendo alvos do golpista também agora.

Por volta das 20h de terça-feira (25) Jhô Kátia Lopes Bezerra recebeu uma ligação no telefone fixo da Pizzaria Mãe Preta. O estabelecimento é do irmão dela que no momento está viajando, em outro estado, por conta do falecimento de um parente da esposa. Nessa ligação que Jhô Kátia atendeu a pessoa do outro lado da linha se identificou como sendo da Vigilância Sanitária de Rio Claro e disse que eles estavam recebendo reclamações do comércio por parte de clientes. O golpista então solicitou enviar essas reclamações para um número de celular para que Jhô tivesse ciência do conteúdo. Ela então repassou o WhatsApp da pizzaria e recebeu um link onde após clicar teve o número hackeado.

“A partir daí eu perdi o acesso ao número onde os clientes fazem pedidos. Algum tempo depois começaram a ligar no telefone fixo da pizzaria e dizer que o pedido não havia chegado e que o pagamento já havia sido feito via PIX. Ou seja, quando os clientes entram em contato no nosso WhatsApp quem está respondendo é o golpista que se passa por alguém da pizzaria, pega o pedido e solicita o PIX. Então como ainda não conseguimos recuperar a nossa conta eu peço que só façam pedidos pelos telefone fixo. Ontem tivemos muito prejuízo porque desesperada eu acabei atendendo aos clientes que assim como eu caíram no golpe pagando pela comida ao golpista. Por respeito aos nossos clientes não deixei de atender ninguém mas o prejuízo foi grande”.

Enquanto a conta não é recuperada os pedidos devem ser feitos exclusivamente pelos telefones 3536-2361 / 3527-5504, ou diretamente no balcão do estabelecimento na Rua 8, esquina da Avenida 1, número 244 (Mãe Preta).

ATENÇÃO: Os clientes NÃO DEVEM solicitar nenhum pedido pelo número 99823-8513 – o número está hackeado e com um golpista.

Fique atento

É comum trocarmos e-mails ou conversarmos através de aplicativos, seja com amigos ou no ambiente de trabalho, utilizando arquivos em anexo. Esse hábito faz com que determinados tipos de arquivos fiquem fora de suspeita. No entanto, criminosos digitais se aproveitam dessa confiança para agir. É essencial estar atento aos tipos de arquivos recebidos, especialmente de fontes desconhecidas. Arquivos com extensões como .exe, .zip, .rar, .docx e até PDFs podem conter malwares ou links de phishing. Esses arquivos maliciosos podem roubar dados, instalar vírus ou se espalhar por toda a rede de computadores.

Por isso, é vital não abrir anexos suspeitos e, mais importante ainda, manter todos os sistemas atualizados, sejam eles em dispositivos móveis, celulares ou computadores. Não deixe também de instalar um antivírus, pois ele ajuda a proteger o computador ou seu celular contra a maior parte dos vírus. Por fim, em caso de dúvida, a melhor saída é não abrir o arquivo. A prevenção é a chave para evitar problemas maiores e garantir a segurança das suas informações.