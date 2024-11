Ranking das melhores estradas do país foi divulgado pela CNT com a SP-310, que já esteve na lista das dez melhores, ocupando agora o 18º lugar

A Confederação Nacional do Transporte-CNT divulgou na terça-feira (19) o ranking das rodovias brasileiras. Na região de Rio Claro, a rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), que liga Itirapina a Bauru, aparece em terceiro lugar entre as melhores. A campeã de 2024 é a Raposo Tavares (SP-270), seguida pela Rodovia dos Tamoios (SP-099).

Chama a atenção na avaliação da confederação a ausência da rodovia Washington Luís (SP-310) nas primeiras colocações. Em 2018, por exemplo, o trecho de Limeira a São José do Rio Preto – SP-330 e SP-310 – ocupava a 7ª posição no ranking, na época com a Washington Luís estava sob administração da concessionária Centrovias.

Neste ano, a rodovia que “corta” Rio Claro aparece em 18º lugar no ranking, na avaliação que considera o trecho da SP-310 que vai de Cordeirópolis a Mirassol. A concessionária Eixo-SP é a atual administradora do trecho que passa por Rio Claro. Na edição 2024. a Washington Luís saiu da categoria “ótima” e caiu para “boa”.

Não é de hoje que as condições são motivo de queixas tanto por parte dos motoristas que trafegam diariamente pela rodovia como também por lideranças da região. No ano passado, nesta coluna, foram publicadas reclamações dos condutores das linhas de transporte intermunicipal que circulam pela SP-310, assim como do prefeito de Cordeirópolis, Adinan Ortolan.

O movimento em defesa do fim da escala 6×1 também tem representação em Rio Claro. No último dia 15, integrantes do Psol fizeram panfletagem sobre a movimentação que teve início com o Vida Além do Trabalho, lançado pelo vereador do RJ, Rick Azevedo, e foi encampada pela deputada federal da sigla, Erika Hilton.

Na foto, Vinícius Rodrigues, Mi Crespo, Leo Alves, Luiz Moreira e Nattany Ribeiro

No Azul – Enquanto outras cidades da região enfrentam o “limbo” pós-eleição, com obras paradas e cofres esvaziados, o prefeito de Santa Gertrudes, Gino, afirma que o município segue a todo vapor. Em entrevista à Jovem Pan na sexta, o prefeito destacou que “o trabalho está sendo feito, está sendo executado. E vai ser até o final do ano. Não é porque ganhamos a eleição que vamos “tirar o pé”. Vamos acelerar ainda mais. Estamos com 16 obras na cidade, que não paramos. O caixa está positivo. Então se uma pessoa que está tentando a reeleição, e que deixa o caixa positivo e está com 16 obras caminhando é sinal que está trabalhando”.

Prefeito Gino de Santa Gertrudes no estúdio da Rádio Jovem Pan News.

lll Lembrete

A Comissão pela Volta dos Trens de Passageiros a Rio Claro encaminhou ofício aos deputados federais e estaduais que mais receberam votos aqui no município pedindo apoio à causa. Foram oficiados os deputados federais Carla Zambelli (5.570), Eduardo Bolsonaro (1.159), Ricardo Salles (3.627), Baleia Rossi ( (2.069), Miguel Lombardi (2.046) e Jefferson Campos (2.040).

lll Amnésia

Já para a Assembleia Legislativa, as correspondências seguiram para Valéria Bolsonaro (3.576 votos, Marta Freire da Costa (3.432), Eduardo Suplicy (1.989) e Oseias Silva (1.066). Essa lista é um dado importante par a defensores de outras causas locais também. E também para os eleitores de Rio Claro. Porque muitos, quando eleitos, costumam “apagar” a nossa cidade do seu mapa.

lll Recado

“Os invejosos criticam e produzem fake news. Nós respondemos com trabalho. A Cultura não para!” disparou no WhatsApp neste sábado o secretário municipal da Cultura, Dalberto Christofoletti, ao divulgar a programação de eventos. Vale lembrar que na segunda-feira a pasta da Cultura foi alvo de denúncias na sessão ordinária da Câmara Municipal feitas pelo vereador Rodrigo Guedes.