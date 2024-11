Com a volta das chuvas, o Lago Azul voltou a ter sua superfície tomada por garrafas, embalagens e outros resíduos. Frequentador do parque, Cristiano de Vasconcellos Dutra Lautenschlaeger lamenta o lixo que paira sobre a superfície. “É uma tristeza enorme ver o lago assim, onde foi alegria pra muita gente, só de saber que eu pesquei há muito tempo com meu avô

Toda cidade tem um lago para lazer, pescaria e etc. Só nossa cidade que é um depósito para lixo. Gostaria de uma resposta do nosso prefeito”, disse.

O leitor, que registrou as imagens da situação atual do lago, destaca também que “não podemos só cuidar da parte de urbanização, trânsito e etc, a tal poluição à vista tem importância sim para nossa saúde. Assim como o lazer, para os aposentados de nossa cidade”, acrescenta.

Procurada, a Prefeitura de Rio Claro informou que “sobre o lixo na superfície do lago, a Prefeitura informa que o material é jogado inadvertidamente em vias públicas e, em época de chuvas, é arrastado para o Lago Azul. A limpeza e manutenção do Lago Azul são feitas diariamente pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que reforça a orientação para que os frequentadores do local colaborem e façam o descarte correto do lixo. Isso também vale para as vias públicas, uma vez que descartes feitos em ruas e avenidas são levados às águas do parque a partir das galerias, situação que se agrava no período de chuvas”.

Outras cobranças

No caso do Lago Azul, as queixas não têm como alvo somente a falta de ação da Prefeitura de Rio Claro. Uma outra frequentadora do local, que prefere não se identificar, alerta para falta de colaboração de pessoas que visitam o parque e não recolhem o lixo, embora ao longo da área existam várias lixeiras disponíveis. “As pessoas comem no gramado e deixam garrafas e saquinhos por lá mesmo, uma vergonha. Sem contar os donos de cães, que não se dão ao trabalho de recolher as fezes dos animais, desrespeitando quem vai passar por lá depois. Ou então fazem até pior, na minha opinião, porque recolhem as fezes mas não jogam na lixeira, deixam os saquinhos nos pés das árvores, quando chove forte esse lixo se espalha pelo parque e pelo s bueiros ao redor”, lamenta.

Imagens feitas por Cristiano Lautenschlaeger