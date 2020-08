Moradores do Jardim Village reclamam do barulho de uma empresa instalada no bairro, que, segundo as queixas, gera ruídos até de madrugada.

De acordo com Julio Cesar Moita, um dos moradores afetados, a empresa está no local há cerca de um ano e vem causando incômodo aos vizinhos. “A empresa produz muito barulho e ruídos durante todo o dia e durante toda a noite. Muitos moradores queixaram-se com a prefeitura, CETESB e tudo mais, porém no atual quadro de pandemia, pouca, ou nenhuma fiscalização foi feita. Não é, nem nunca foi objetivo dos moradores prejudicar a atividade da empresa, os empregos gerados e tudo mais, mas a empresa precisa se adequar naquilo que diz respeito ao isolamento acústico, e respeitar o próximo”, comenta Moita.

Além dele, outros vizinhos da empresa se queixam da situação, relatam problemas e pedem providências, tanto da empresa, quanto de setores de fiscalização responsáveis.

A empresa

A reportagem do JC procurou a empresa para um posicionamento sobre a situação, mas ainda não recebeu um retorno.

Vídeo

Os moradores vizinhos da empresa gravaram vídeo que mostram o barulho gerado pela empresa. Confira: