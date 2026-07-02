Para notificar casos de violência contra a pessoa idosa, pode ser no Disque 100, no Conselho Municipal do Idoso (Rua 8, nº 3131, Alto do Santana – 3533-2507) e no Ministério Público

Casos de agressão, abandono e exploração financeira ressaltam a urgência de mais proteção e conscientização

Vários casos de violência contra idosos têm gerado comoção e revolta em todo o Brasil. Recentemente, um casal foi assassinado a facadas em Belo Horizonte. As investigações preliminares apontam para a cuidadora das vítimas, que foi vista deixando o prédio com uma bolsa da idosa e roupas diferentes. Este trágico incidente reforça a vulnerabilidade da população idosa, que infelizmente é alvo frequente de diversas formas de maus-tratos e abandono, e até mesmo agressões por familiares.

Infelizmente, esse não é um caso isolado. Ocorrências envolvendo homicídios e ataques contra idosos continuam a acontecer frequentemente no país. A condição de vulnerabilidade faz com que os mais velhos se tornem alvos fáceis para criminosos.

Muitas vezes, essa violência é praticada por pessoas próximas, como familiares e cuidadores, o que intensifica a revolta social. Esses casos exigem uma reflexão sobre a necessidade urgente de mais proteção para aqueles que já contribuíram tanto e agora merecem uma fase de descanso com paz e segurança.

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Causas e formas da violência

Além da violência física, muitos idosos são vítimas de violência patrimonial e psicológica, ou sofrem com o abandono. A legislação brasileira estabelece responsabilidades claras para filhos e outros parentes mais próximos, mas nem sempre isso é respeitado.

Para as famílias, é fundamental redobrar os cuidados ao contratar cuidadores e outros profissionais que terão contato direto com os idosos. A escolha de clínicas e casas de repouso também deve ser feita com critérios rigorosos.

Contudo, a violência praticada pelos próprios familiares, a mais difícil de ser prevenida, causa ainda mais indignação na sociedade. Os casos recentes comprovam que a realidade pode ser cruel para a população idosa.