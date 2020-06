O novo decreto municipal que determina o fechamento dos comércios considerados não essenciais passou a valer nessa quinta-feira (25) em Rio Claro. E neste primeiro dia a Vigilância Sanitária e a equipe da Guarda Civil Municipal fizeram uma operação de fiscalização no município para verificar o cumprimento da normativa.

Segundo Isabella Muzilli, chefe de divisão da Vigilância, as filas nos locais de alimentação que estavam funcionando estavam bastante grandes, gerando aglomerações, devido ao procedimento de deixar ‘meia porta’ aberta com uma faixa de isolamento. Agora, porém, os locais que podem ter atendimento drive-thru e delivery deverão fazer a entrega dos produtos diretamente aos clientes nos carros.

Ontem, as regiões do Centro e do Grande Cervezão receberam inspeções e orientações aos comerciantes. Esse trabalho segue já nesta sexta-feira (26) e durante os 10 dias em que estará vigente esse novo decreto, que tem como intenção frear o avanço da contaminação do novo coronavírus em Rio Claro, segundo a Prefeitura.

O decreto com informações sobre o retrocesso na flexibilização à fase vermelha está no Diário Oficial do Município no rioclaro.sp.gov.br. Com isso, voltam a vigorar as regras anteriores à flexibilização. De acordo com a municipalidade, foram fiscalizados 80 pontos comerciais da cidade, dos quais dois receberam auto de infração.

Vídeo

Em entrevista ao JC nesta quinta (26), a chefe de divisão da Vigilância Sanitária de Rio Claro, Isabella Muzilli, explicou como está sendo a fiscalização. Confira: