Volta do Parlamento Jovem em Rio Claro foi destaque nesta semana e JC acompanhou a eleição dos representantes

Desde 2017 sem atividades, o Parlamento Jovem voltou ao cenário da política em Rio Claro nessa semana com a eleição de 19 estudantes vereadores e suplentes. O objetivo é integrar os alunos do Ensino Médio e as escolas estaduais e particulares com o Poder Legislativo, despertando a consciência política entre os jovens, além de esclarecer o funcionamento do Poder Legislativo e o papel do vereador. O encontro no plenário da Câmara Municipal foi marcado por muita expectativa e contou também com a definição da Mesa Diretora.

Acompanhando tudo de perto estava Sabryna de Sá. Ela, que hoje é assessora dos Direitos da Juventude da Prefeitura de Rio Claro, um dia já fez parte do Parlamento Jovem: “Foi em 2015, fiz vários amigos e sem dúvida uma experiência que contribuiu para o meu crescimento como cidadã. Eu considero o retorno das atividades muito importante, não só afetivamente, mas para essa nova geração, para que esses jovens se tornem protagonistas da própria história. Celebro que como assessora consegui trazer o retorno do Parlamento junto ao gabinete da vereadora Carol Gomes”, conta.

A líder da bancada do Cidadania também esteve presente e fez questão de dar as boas-vindas aos estudantes: “O idealismo é muito importante, mas a política é a arte do possível, então eu acredito que essa experiência para eles será enriquecedora para que também entendam que ter os pés no chão é fundamental nesta área. Que eles possam disseminar o que aprenderem com os amigos, na escola e também em casa”, declarou a vereadora Carol Gomes, que na oportunidade também contou com o apoio dos parlamentares Serginho Carnevale (União Brasil), Alessandro de Almeida (Podemos), Hernani Leonhardt (MDB), Adriano La Torre (Progressistas) e Julinho Lopes (Progressistas).

Após a eleição dos 19 membros titulares do Parlamento Jovem e suplentes teve início a definição da Mesa Diretora. Leonardo Matoso de Paula, da escola Armando Bayeux da Silva, ficou com o cargo de presidente: “Eu tenho um pouco de noção, porque eu já acompanhei vários eventos em que estavam políticos, já vi muitas palestras, entrevistas, acompanho o Jornal Cidade, e as minhas expectativas são altíssimas. É uma proposta muito interessante e que bom que a Câmara está de portas abertas para nós, jovens. Espero poder dar orgulho para os meus professores e estou disposto a fazer o melhor que eu posso”, afirmou Leonardo.

Quem também não escondeu o entusiasmo foi Rafaela Avi, 17 anos, aluna do Colégio Puríssimo, que vai ocupar o cargo de primeira secretária: “A expectativa está a mil. É um orgulho muito grande poder fazer parte do Parlamento Jovem, um projeto que eu acompanho não só aqui de Rio Claro, mas também de outras cidades do Brasil. A proatividade dos jovens é muito bacana. A atividade política é muito barrada quando se é jovem e isso de certa forma acaba brecando o nosso aprendizado sobre algo fundamental, sendo que ano que vem eu já estou sendo obrigada a votar. Irei com certeza ganhar conhecimento e muito entendimento junto com os outros alunos eleitos”, declarou.

A Mesa Diretora tem ainda Nicolle Martins, também do Colégio Puríssimo, como vice-presidente, e Carlos Henrique dos Santos Souza, do Michel Antônio Alem, como segundo secretário: “Eu cheguei bem animado por indicação do meu professor de filosofia que enalteceu o meu perfil para o Parlamento Jovem. Acredito que essa experiência vai me trazer bagagem e mudar muita coisa na minha vida”, definiu Carlos.