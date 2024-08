Na edição de quinta-feira (22), do Jornal de Esportes, Miler Jules Marquiori, do departamento esportivo do Clube de Campo de Rio Claro, e Álvaro dos Reis Pacheco, técnico de basquete, comentaram a notável conquista do time de basquete da instituição, que se sagrou vice-campeão na fase classificatória do Campeonato Brasileiro de Interclubes Sub-15 Categoria B. O torneio ocorreu no último fim de semana no Sesc de Guarapari, no Espírito Santo, e representa a melhor campanha da equipe nos últimos anos no principal campeonato de base do país.

No total, 45 equipes disputaram as vagas para a fase final do torneio, que será realizada em outubro no Clube Curitibano. O Campeonato Brasileiro de Interclubes (CBI) é promovido pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e o Governo do Estado do Espírito Santo. O campeão da fase classificatória foi o São José Desportivo (SP), seguido pelo Clube de Campo de Rio Claro como vice-campeão, e a Sociedade Thalia, do Paraná, que conquistou a terceira colocação.