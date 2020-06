Teve início esta semana a entrega de roupas de frio arrecadadas na Campanha do Agasalho para a população de Rio Claro. As peças, em diferentes numerações, atendem ao público masculino, feminino e infantil.

“Estamos muito felizes em mais um ano poder beneficiar aqueles que mais precisam. Quero agradecer imensamente a todos aqueles que colaboraram nos enviando peças em boas condições de uso que irão aquecer de maneira solidária os que mais precisam e não têm condições de adquirir”, disse Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro.

Diante da pandemia da Covid-19, medidas de segurança foram adotadas seguindo as recomendações da Vigilância Epidemiológica: “Em outros anos a população era convidada a entrar e podia ela mesma pegar as roupas. Agora duas colaboradoras atendem os interessados, que repassam a numeração e o que desejam, e na sequência elas mostram as opções. Essas funcionárias estão de luvas para evitar qualquer tipo de contaminação nas peças. Além disso tudo o que foi doado para nós passou por um criterioso processo de higienização”, ressalta Paula.

Morador do Parque Universitário, Paulo César de Marcos, 57 anos, está desempregado e ainda enfrenta problemas de saúde com a realização de sessões de hemodiálise. Ele foi um dos primeiros a buscar a ajuda solidária para o inverno no Barracão: “Eu vim buscar uma calça e ainda ganhei um cobertor novo. Ajuda muito este trabalho que elas fazem aqui”, afirmou.

Como funciona

Os interessados podem agendar um horário para retirada das roupas de frio através do telefone 3532-6357 ou ir direto ao Barracão da Solidariedade que fica na Rua 1-B, número 411, bairro Cidade Nova. É importante levar um comprovante de endereço, RG e CPF. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 8h às 11h e das 13h às 16h.