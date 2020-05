O comércio de rua reabre com atendimentos das 9h30 às 13h30 e aos sábados das 8 horas ao meio-dia, assim como os outros setores citados acima. O tempo de quatro horas de funcionamento é norma estadual e o horário do comércio em Rio Claro foi definido pela prefeitura após consulta ao Sindicato do Comércio Varejista e Associação Comercial e Industrial de Rio Claro.

Não estão autorizadas a funcionar no Shopping e Boulevard as atividades de cinemas, academias, áreas kids, praça de alimentação e outras atividades que possam gerar aglomeração.

O Boulevard retorna nesta segunda a funcionar, das 15h às 19h. Já o Shopping Rio Claro no dia 8 de junho, no mesmo horário.

Proibido – Não estão permitidos a funcionar salões de beleza, igrejas e academias. Também na segunda-feira o estacionamento rotativo volta a operar no município, com o fim da suspensão de cobrança da Área Azul.

Todas as normas de segurança à saúde deverão ser seguidas pelos estabelecimentos. Caso não sigam as determinações, multas são previstas, podendo até mesmo ocorrer a cassação do seu alvará de funcionamento.