Na edição do Jornal de Esportes da última quarta-feira (13), Cláudio Luís, presidente do Lion Futebol Clube, detalhou o evento solidário agendado para o dia 30 de novembro, em Rio Claro. O encontro ocorrerá no campo do Projeto Social Lion F.C., a partir das 15h00, e contará com um amistoso entre os Amigos do Alex Silva, ex-jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo F.C., e os Amigos do Lion F.C., equipe comandada por Cláudio. A entrada será a doação de dois litros de leite, que serão destinados a instituições de caridade. A proposta do evento é combinar a prática do futebol com um gesto de solidariedade, promovendo uma causa nobre em um ambiente acolhedor e familiar.

Durante a entrevista, Cláudio também refletiu sobre a descoberta de novos nomes no futebol, analisando as transformações nas condições que influenciam o surgimento de atletas. Ele ressaltou que, ao contrário de épocas passadas, quando o Brasil se destacava pela abundância de craques, a realidade atual é bem distinta. A escassez de novos prodígios, segundo ele, é reflexo de uma série de fatores que impactam negativamente o desenvolvimento do esporte no país.