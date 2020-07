Diante do comércio estar fechado em razão da Fase Vermelha, Associação diz não entender a cobrança, sendo que, em outro momento neste período de pandemia, chegou a ser suspenso.

A cidade de Rio Claro, inserida na região de Piracicaba, está na fase vermelha da flexibilização, em que estão autorizados a funcionar apenas os estabelecimentos e serviços essenciais. A medida anunciada pelo governador João Doria, por enquanto, vale até o dia 10 de agosto.

Diante da situação e com grande parte das lojas da área central fechada por conta da pandemia do novo coronavírus, uma situação vem chamando a atenção da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc): a cobrança da Área Azul. “Nós não concordamos com a cobrança da Área Azul, uma vez que ela não é essencial para a população. Se o comércio de rua que é considerado não essencial está sendo penalizado, por que razão cobrar a taxa das pessoas que passam pela região? Eu acho que há dois pesos e duas medidas. Quem passa na rua, que para rapidamente por uma coisa ou outra, é quem está sendo prejudicado”, disse Clóvis Delboni (gerente executivo da Acirc).

Vai e volta

No dia 25 de março a prefeitura suspendeu a cobrança da Área Azul. O serviço ficou inoperante por dois meses: “Nosso objetivo é garantir maior agilidade para as pessoas que precisam ir ao banco ou à farmácia, por exemplo, a fim de diminuir o tempo de exposição e o contato com outras pessoas”, comentou na época o prefeito Juninho da Padaria.

No dia 1º de junho, a cobrança retornou juntamente com a reabertura de estabelecimentos comerciais. Em menos de um mês, o prefeito Juninho determinou que Rio Claro voltasse à Fase 1 do Plano São Paulo de flexibilização devido ao aumento de casos da Covid-19 no município. O comércio não essencial novamente fechou as portas, porém a Área Azul seguiu operando: “Nós temos que olhar essas coisas. Ou é ou não é. O que vale em um momento não vale mais no outro?”, questionou Clóvis.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura afirmou que a cobrança da área azul neste segundo momento de fase vermelha da quarentena tem como objetivo manter mais um estímulo para que as pessoas cumpram o isolamento. No primeiro período da fase vermelha, quando a cobrança da área azul foi suspensa, verificou-se grande quantidade de veículos circulando na região central, mesmo com a maioria do comércio fechada. Como nos demais aspectos da pandemia, as análises da prefeitura são feitas ininterruptamente e sempre que possível ou necessário mudanças podem ser realizadas. O texto ainda explica que do total arrecadado pela área azul uma parte é utilizada para cobrir os custos operacionais da empresa que realiza o serviço. Do restante, 60,5% é destinado ao Fundo Social de Solidariedade e os demais 39,5% são destinados à empresa.

Tempo e Valores

A Área Azul opera no município de segunda a sexta-feira das 9 horas às 18h30 e aos sábados das 9 horas às 13 horas. Para uma hora de estacionamento, o valor cobrado é R$ 1,80. Para duas horas, R$ 2,65. Rio Claro tem 892 vagas de estacionamento na área azul.