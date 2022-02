Se tem uma certeza que podemos ter nestes quase dois anos de pandemia, é a de que a chegada da Covid-19 mudou a vida de quase todo mundo. Algumas pessoas, no entanto, tiveram uma mudança ainda mais significativa, praticamente tendo uma vida nova.

São vários os casos de quem foi acometido pela doença, lutou pela sobrevivência, mas conseguiu superar o coronavírus e renascer de uma forma completamente diferente.

Pensando nessas pessoas, esta reportagem especial do JC traz depoimentos de duas pessoas conhecidas em Rio Claro que tiveram a experiência de dizer que venceram a Covid e que, agora, podem celebrar esta nova vida.

Um exemplo é Leonardo Mendes, professor e narrador esportivo, que aos 35 anos se viu entre a vida e a morte. Atualmente, ele segue a passos firmes para um caminho mais leve.

“Fiquei um mês inteiro sedado, em estado de coma, com os exames apontando uma condição clínica quase irreversível. Por um milagre, pela graça de Deus, acabei acordando e me recuperando. Tive também um longo período de reabilitação, com uma luta bastante intensa e dolorida, mas consegui voltar a fazer tudo aquilo que fazia antes no meu dia a dia como professor e narrador esportivo. Vida normal, pela graça de Deus, com apenas uma sequela de mobilidade, vida que segue. Neste mês de Fevereiro completei um ano dos meus três aniversários de renascimento. O primeiro é em Novembro, quando acordei do coma, depois em Dezembro, quando tive alta, e em Fevereiro, que foi quando dei meus primeiros passos, voltando a andar”, conta o professor.

Além de celebrar a nova vida, Léo também deixa uma mensagem para quem ainda terá de passar pelo que ele passou: “Persistam sempre, vale a pena lutar, lutem até o fim, que com certeza o melhor virá para você”.

Outra figura conhecida do rio-clarense que passou por situação parecida foi Aldo Demarchi. O ex-deputado estadual teve Covid, precisou ser internado e passou por tempos difíceis na luta contra a doença. Hoje, Aldo conseguiu retomar as suas atividades normalmente.

“Peguei o vírus em Dezembro de 2020, quando ainda não tínhamos a vacina. Fui em um encontro com o vice-governador e acabei sendo acometido pela doença. Dez dias depois tive que ser entubado por conta da doença, fiquei 21 dias na UTI, inconsciente. Fui melhorando aos poucos e tenho a certeza, que apesar da competência dos médicos e outros profissionais da saúde, foi a força do pensamento e das orações que recebemos de amigos, colegas e entidades religiosas que ajudou demais. Quando eu já estava meio desenganado, iam fazer traqueostomia em mim pois a intubação já não surtia efeito, a Candinha e o Guga foram até Aparecida do Norte, ficaram lá quase que um dia inteiro e receberam a notícia que eu seria desentubado”, relata o ex-deputado.

Aldo Demarchi, apesar das dificuldades no processo de recuperação, também celebra a nova chance que recebeu: “Temos que dar valor pro hoje, porque amanhã não se sabe o que vai acontecer. Não tenho dúvida nenhuma que eu só estou aqui por Deus.