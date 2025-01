INTERDIÇÃO: Trecho da SP-127 onde ocorrerá a interdição, neste fim de semana para obras. Foto: Divulgação/Via Colinas

Obras no km 6+700 da rodovia exigem interrupções temporárias no tráfego para construção de viaduto; motoristas devem redobrar a atenção

A Via Colinas, concessionária do Grupo Via Appia, informa que, devido ao içamento de vigas para a construção de um viaduto particular no km 6+700 da Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Rio Claro, haverá interdição de faixas neste sábado (11) e domingo (12). O serviço será realizado das 9h às 17h, e, durante esse período, ocorrerão interdições totais da rodovia por até 20 minutos para a execução do içamento, com liberação do tráfego logo após a conclusão de cada etapa. No sábado, as interdições ocorrerão na pista sentido Rio Claro, enquanto no domingo, será a vez da pista sentido Piracicaba.

A concessionária reforça a orientação para que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao trafegar pela região, garantindo a segurança de todos — usuários da rodovia e trabalhadores. Para mais informações, os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800-703-5080 (opção 2). O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia.

A construção do viaduto, de responsabilidade da empresa Empreendimentos Barbo, conta com sinalização no local e é fiscalizada pela Via Colinas. O plano operacional e a execução dos serviços foram aprovados pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Desde o início das obras, em 26 de setembro, o tráfego na região tem sido desviado para a faixa da direita nos dois sentidos.