Velo vence o Comercial com gol aos dois minutos de jogo

Na tarde deste sábado (8), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 o Velo Clube foi até Ribeirão Preto enfrentar o Comercial. O rubro-verde, depois da derrota para o Desportivo Brasil por 2 a 0, queria novamente se reencontrar com os três pontos. Já o adversário também precisava vencer já que ainda não tinha conquistado nenhuma vitória desde o início do campeonato. Em campo, bastou o juiz apitar o início do jogo para o Velo Clube dar um banho de água fria no Palma Travassos. Com um minuto de jogo em uma jogada ofensiva do rubro-verde o time adversário simplesmente parou achando que era impedimento. O juiz mandou seguir e o Velo abriu o placar com Anderson Brito: 1 a 0.

Precisando correr atrás do resultado, o Comercial em nenhum setor conseguia se encontrar em campo e o Velo dominou praticamente todo o jogo. A melhor chance que os donos da casa encontraram foi no finalzinho do primeiro tempo em uma falta colada na grande área porém na hora da batida, a bola foi jogada em cima da barreira em uma cobrança mal feita.

Na etapa complementar o Comercial fez alteração e voltou com Zé Andrade no lugar de Romarinho na tentativa de deixar o time mais ofensivo. Já o Velo voltou com a mesma formação. A equipe de Ribeirão Preto melhorou um pouco a atuação em relação ao primeiro tempo mas o Velo se mantinha firme. De tanto tentar aos 34 minutos o Comercial teve um pênalti ao seu favor mas na hora da cobrança a bola bateu na trave levando a loucura os torcedores que estavam no Palma Travassos. Na sequência, o rubro-verde se fechou, manteve seguro o seu setor defensivo e conseguiu segurar o resultado até o apito final: Comercial 0 x 1 Velo Clube.

Na próxima rodada (12/02) o Velo Clube recebe o Barretos no Benitão às 20h.