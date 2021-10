A vacinação contra a Covid nesta terça-feira (26) em Rio Claro terá a aplicação de segundas doses em quem recebeu a primeira dose da Pfizer ou da Coronavac até 5 de outubro.

O atendimento no Centro Cultural será das 8 às 16 horas; no shopping (Santa Filomena) e São Rafael das 8 ao meio-dia; e na Unimed das 7h30 às 12h30.

As doses da Astrazeneca devem chegar após as 11 horas e, neste caso, a aplicação será exclusivamente no Centro Cultural nas pessoas que tomaram a primeira dose desta vacina há oito semanas.

O município também realiza a aplicação de primeiras e terceiras doses. No caso de primeira dose, o atendimento continua para quem tem mais de 12 anos e ainda não se vacinou. Já as doses adicionais (terceiras doses) são para profissionais de saúde, idosos e pessoas com alta imunossupressão. Serão vacinados os profissionais de saúde e idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose de qualquer laboratório em abril. Para os profissionais de saúde é obrigatória a apresentação da carteirinha do conselho profissional, crachá ou declaração do serviço de saúde onde atua.

As pessoas com imunossupressão de alto grau precisam ter recebido a segunda dose até 28 de setembro. Essas pessoas devem apresentar declaração médica com CID ou receituário de uso contínuo de medicamento modificador da resposta imune.

Todos que forem se vacinar devem levar RG, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. No caso de segundas e terceiras doses também é necessário o comprovante de vacinação com as doses anteriores.