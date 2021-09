O cronograma de vacinação contra a Covid nesta quarta-feira (15) em Rio Claro terá vacinação com segundas doses e doses de reforço. O atendimento será a partir das 8 horas nos quatro locais de vacinação e no Centro Cultural irá até as 19 horas; nos postos do Santa Filomena (shopping) e Unimed (Rua 12) até as 13 horas; e no São Rafael até o meio-dia.

As segundas doses serão aplicadas em quem foi vacinado com a Pfizer até 28 de junho ou com a Coronavac/Butantan até 25 de agosto. As pessoas que deveriam tomar a segunda dose da Astrazeneca entre 1 e 15 de setembro estão sendo vacinadas com a Pfizer para completar o esquema vacinal e também devem procurar um posto de vacinação.

Os idosos com 85 anos ou mais receberão nesta quarta-feira (15) a dose de reforço (terceira dose). Essas pessoas devem ter recebido a segunda dose de vacina de qualquer laboratório até 14 de março.

As vacinas para primeira dose estão esgotadas e o município aguarda envio de novo lote. Quem ainda não tomou a primeira dose deve encaminhar e-mail para [email protected] com o nome completo, idade e telefone. Essas pessoas poderão ser contatadas ao final do expediente diário da vacinação no caso de sobras de doses em frascos de vacina abertos. Todos que forem tomar a vacina nesta quarta-feira devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço em Rio Claro.