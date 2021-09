A primeira dose da vacina contra a Covid nesta terça-feira (14) em Rio Claro será para adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não foram vacinados e também gestantes e puérperas. É a última chamada para a vacinação dos adolescentes, conforme informa a Vigilância Epidemiológica. Todos que forem tomar a primeira dose devem procurar o posto de vacinação do São Rafael das 8 ao meio-dia. Este será o único posto de vacinação onde serão aplicadas primeiras doses.

As segundas doses serão para as pessoas que foram vacinadas com Pfizer até dia 25 de junho e também para quem recebeu a Coronavac/Butantan até 24 de agosto. Nestes casos, as segundas doses serão aplicadas das 8 às 13 horas no posto da Unimed (Rua 12); das 8 ao meio-dia no posto do São Rafael; e das 8 às 19 horas no Centro Cultural. Exclusivamente no Centro Cultural também serão vacinadas as pessoas que deveriam tomar a segunda dose da Oxford/Astrazeneca entre os dias 1 e 15 de setembro. Essas pessoas receberão a segunda dose da Pfizer para completar o esquema vacinal, conforme orientação do governo do estado.

Já a dose de reforço (terceira dose) será para os idosos com 86 anos ou mais que tomaram a segunda dose de vacina de qualquer laboratório até 14 de março. O atendimento deste público será das 8 às 13 horas na Unimed; das 8 ao meio-dia no São Rafael; e das 8 às 19 horas no Centro Cultural.

A Vigilância Epidemiológica ressalta que é importante que as pessoas se atentem aos horários e locais de vacinação para cada caso e não deixem de se vacinar.