Quem tem entre seis meses e 49 anos e não tomou a vacina contra o sarampo terá mais tempo para procurar a unidade de saúde para se prevenir contra a doença. A segunda etapa da campanha de vacinação foi prorrogada pelo Ministério da Saúde e segue até 31 de outubro em Rio Claro. A vacina é aplicada em quem ainda não tomou as doses previstas no calendário vacinal.

Segundo levantamento da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Município, dentre as pessoas com idade entre seis meses e 29 anos, 4.245 pessoas procuraram as unidades de saúde, sendo que foi necessária a aplicação da vacina em 1.126 pessoas. Já entre as pessoas na faixa etária entre 30 e 49 anos foram aplicadas 3.119 doses.

O atendimento de segunda a sexta-feira é realizado nas unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde, das 8 às 15 horas. A vacina só não é aplicada nas unidades dos bairros Santa Elisa, Jardim Brasília e Vila Cristina. A lista com endereços e telefones das unidades de saúde de Rio Claro está no site http://www.saude-rioclaro.org.br/enderecos.htm.

As doses da vacina são aplicadas em pessoas com idade entre um e 29 anos que ainda não tomaram as duas doses previstas no calendário nacional de imunização. Os bebês com seis meses ou mais também devem receber a chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário, mas é recomendada devido à circulação do vírus no território. Todos com idade entre 30 e 49 anos devem receber a dose de reforço, independente de terem tomado a vacina anteriormente. É importante apresentar a carteira de vacinação.

A vacinação é segura e todos os cuidados preventivos ao coronavírus estão sendo adotados nas unidades de saúde.