Rio Claro continua vacinando contra a Covid nesta terça-feira (27) pessoas com 26 anos ou mais. No Centro Cultural o atendimento será das 8 às 15 horas e para quem preferir, há a opção de vacinação em drive-thru. O posto de vacinação do São Rafael atende das 8 ao meio-dia e no drive-thru que a equipe do Santa Filomena realiza no shopping a vacinação será das 16 às 19 horas. Nos três locais o atendimento pode ser encerrado antes, se acabarem as doses. Nesta terça-feira (27) não haverá vacinação no posto da Unimed.

A segunda dose será aplicada em quem foi vacinado com Coronavac/Butantan até 29 de junho e em quem recebeu a primeira dose da Oxford/Astrazeneca até 4 de maio. Todos que forem ser vacinados devem levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. Para a segunda dose, além dos documentos pessoais, é necessário apresentar o comprovante da primeira dose.

Antes de irem tomar a vacina é importante que as pessoas que vão tomar a primeira dose façam o cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br. Essa medida simples agiliza o atendimento e otimiza o trabalho das equipes de vacinação. A Vigilância Epidemiológica também orienta que é proibida a presença de crianças e de acompanhantes para menores de 60 anos e os cuidados preventivos à Covid devem ser mantidos também no posto de vacinação. É obrigatório o uso de máscara e as pessoas devem manter o distanciamento.