Unicep recebe inscrições para o vestibular

O Centro Universitário Unicep (antiga Asser) de Rio Claro está com inscrições abertas para o vestibular 2020. Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, a coordenadora do curso de Arquitetura, Mônica Frandi Ferreira, destaca os diferenciais oferecidos, como a adequação dos cursos à realidade local e o conteúdo voltado à prática para facilitar a entrada no mercado de trabalho.