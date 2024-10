Com entrada gratuita, o evento contará com a banda cover ABBA The Music, DJs e food trucks, proporcionando uma viagem nostálgica aos anos 70 e 80 no Museu Histórico de Rio Claro

As edições do evento “Uma noite no Museu” retornam no próximo dia 26 com a banda cover ABBA The Music, interpretando grandes sucessos do grupo sueco. Como é de praxe, a programação terá início às 18 horas, com a abertura do Museu Histórico de Rio Claro para visitação.

O tributo ABBA The Music inclui figurinos da época, interpretações marcantes e muitas emoções para os amantes dos anos 70 e 80. O grupo conta com vocais de Talina Correa, Thay Henrique, Mari Moraes e Davi Fernandes, que também é diretor musical e tecladista, e é acompanhado pela banda formada por Thiago Torres na guitarra, Douglas Félix no baixo e Caio Nunes na bateria. Eles são responsáveis por fazer o público fazer uma viagem no tempo, além de dançar e cantar clássicos como “Dancing Queen”, “Mamma Mia” e “Waterloo!”

Além da atração principal, a 14ª edição de Uma Noite no Museu terá discotecagem de DJ Kamaraum e do DJ William Milke (Vitrola Rádio Mike), além da presença e animação do Fervo da Cultura. Haverá food trucks na área externa do museu fazendo a venda de alimentos.

O Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga está localizado na avenida 2, 572, Centro. A entrada será gratuita. A realização é da prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura.