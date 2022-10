Entrar no Gabinete de Leitura de Rio Claro, localizado há mais de 130 anos na Avenida 4, entre ruas 5 e 6, no Centro, é fazer uma viagem no tempo. Isso porque o prédio que conta com uma biblioteca com cerca de 25 mil livros existe naquele local desde a época do Brasil Império. Até mesmo o imperador Dom Pedro II visitou o Gabinete. Sua assinatura está até hoje no livro de registro de presença em cuidados do Arquivo Público e Histórico aqui do nosso município.

Fundado em 1876, o então Gabinete de Leitura Rio-Clarense surgiu por iniciativa do padre Flamínio Álvares de Vasconcelos e por João Theodoro de Souza Leão, com apoio dos cafeicultores do município com o intuito de fundar uma casa de leitura em Rio Claro, segundo dados históricos do Arquivo Público. O novo prédio, porém, teve sua construção concluída em 1889 e inaugurada em 1890 e conta com a Biblioteca Municipal ‘Lenyra Camargo Fracarolli’. Naquela época, também funcionava uma escola noturna masculina no segundo andar.

O prédio imponente chama a atenção de qualquer cidadão. E, diante de tantas décadas de história, a atual administração da Secretaria Municipal de Cultura está planejando um restauro do local. A última vez que ocorreu uma restauração foi no ano de 1997. O prédio é tombado pela Secretaria do Estado da Cultura, através do Condephaat, com resolução de 1985 e inscrição no livro do tombo histórico em 1987.

“Para nós é muito importante preservar esse patrimônio, porque além de ser histórico nós temos aqui milhares de livros, muitos deles raros. Para nós é uma grande responsabilidade fazer a guarda desse acervo. Ao mesmo tempo, torná-lo acessível. Queremos esse prédio cada vez mais vivo, com cada vez mais pessoas visitando. A tradição de visitar uma biblioteca, de fazer consulta, ler um jornal, livro, revista, procurar um documento continua em Rio Claro”, comenta o secretário de Cultura, Dalberto Christofoletti.

O Gabinete de Leitura está localizado numa região histórica da cidade que compreende demais prédios também históricos, como o Museu Histórico e Pedagógico ‘Amador Bueno da Veiga’, o Casarão da Cultura e também a Estação Ferroviária. “Ele está precisando novamente de uma intervenção. Já temos conversado com o prefeito e pensamos a partir do ano que vem iniciar um processo de intervenção muito cuidadoso para guardar as características originais do prédio que, embora do século 19, é muito imponente”, explica Christofoletti.

Por ser um prédio tombado pelo Condephaat, o processo de restauração deverá ser autorizado pelo órgão para se iniciar seguindo a legislação vigente. Darci Cesar de Lima, funcionário público há 35 anos, trabalha no Gabinete de Leitura e lembra que o prédio tem estilo neoclássico. “Tem alguns detalhes ecléticos para a época”, daí a necessidade de se seguirem as diretrizes impostas pelo tombamento histórico. Na biblioteca o acervo conta com uma infinidade de opções de leitura para todas as idades. “Há uma variedade muito grande, temos ficção, juvenil, clássicos, bibliografias, diários e também temos os de pesquisas que com uma certa frequência tem sido atendido”, informa à reportagem.

Edna Costa, chefe de seção responsável pelo gabinete, afirma que, apesar dos meios tecnológicos serem massivos atualmente, há uma lista de 28 mil pessoas cadastradas no Gabinete de Leitura para a retirada dos livros. “O perfil do leitor não mudou, é desde criança de quatro anos em que os pais estão incentivando a leitura até pessoas mais idosas que pegam muitos livros. Temos inscritos 28 mil usuários e a frequência durante a semana é de 30 a 40 pessoas. O gênero mais buscado é romance. O acervo chega a 25 mil livros. Estamos catalogando os livros para ficar mais acessível ao usuário se tem o livro na biblioteca ou não”, complementa.

Para os interessados, a retirada dos livros do Gabinete de Leitura pode ser realizada apresentando documento oficial com foto, comprovante de residência e uma taxa de inscrição única de R$ 3,00 que é revertida para manutenção do espaço. Os leitores podem retirar de 4 a 5 livros por vez por determinado tempo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Aos sábados, das 8h às 13h.