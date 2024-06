Imagem ilustrativa

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza na segunda-feira, dia 17, uma nova ligação de esgoto na avenida 01, na altura do número 1.019, no centro do município. O serviço está programado para ter início às 7h30, com previsão de término até 12h, mas pode se estender, dependendo da complexidade do trabalho. Durante a intervenção, um trecho da avenida 01 – localizado entre as ruas 11 e 12 – permanecerá interditado.

Os motoristas que transitarem pela avenida 01 e desejarem acessar a avenida Visconde de Rio Claro devem virar à direita na rua 11 e novamente à direita para acessar o trajeto desejado. O trecho em manutenção vai contar com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.