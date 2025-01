Levantamento aponta 31 mortes no trânsito de RC no ano passado. Foto relembra caso de atropelamento de pedestre no Cervezão

Dados são da plataforma Infosiga, mantida pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP)

A cidade de Rio Claro fechou o ano de 2024 com 31 mortes registradas no trânsito, número quase 20% maior que em 2023 quando 26 óbitos aconteceram. Os dados apresentados são da plataforma Infosiga, mantida pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Neste contexto, considerando de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 as principais vítimas foram os motociclistas ocupando a fatia de 49% das vítimas (sendo 39% do sexo masculino e 10% do sexo feminino). Na sequência aparecem os pedestres com 25% dos óbitos (sendo 19% do sexo masculino e 6% feminino). Houveram registros de mortes ainda com automóveis, caminhões e bicicletas.

Os meses de março e novembro foram os líderes de ocorrências com cinco mortes cada. Na sequência aparecem setembro e dezembro com quatro mortes cada e outubro com três óbitos. Janeiro, maio e julho com dois óbitos cada e fevereiro, abril, junho e agosto com uma morte cada.

A faixa etária compreendida entre 20 e 24 anos foi que teve mais vítimas (5) e os dias da semana em que mais ocorrências foram registradas foram sábado e domingo.

Já na região, Piracicaba é a segunda cidade do Estado de São Paulo com mais mortes no trânsito por habitante em 2024. Em 2024, a cidade teve 17,33 mortes por 100 mil habitantes. Foram 74 óbitos.