Foto: Divulgação/Redes Sociais/Neguinho da Beija-Flor.



O Grupo Ginástico promove neste sábado (11) a partir das 18h30 a tradicional Noite dos Sambas e Bandeiras. Neste ano, além das apresentações das escolas de samba de Rio Claro, o evento também contará com shows do grupo Jeito Simples e do cantor Neguinho da Beija-Flor, cantor e intérprete da agremiação de Nilópolis-RJ.

O Sambas e Bandeiras já é considerado um evento da programação do Carnaval de Rio Claro. Neste ano, as quatro escolas que concorrem ao título do Carnaval – Casamba, Grasifs/Voz do Morro, Samuca e UVA – realizam as apresentações no salão do clube com bateria, mestre-sala e porta-bandeira, rainhas e baianas, entre outros integrantes. Trata-se de um encontro entre as escolas, uma confraternização que antecede os desfiles e onde o público tem a oportunidade de acompanhar uma amostra do que será levado para a Passarela do Samba.

Neguinho da Beija-Flor já é nome consagrado no Carnaval do Rio de Janeiro. Intérprete da escola de samba de Nilópolis desde 1976, também desenvolveu carreira como cantor. Na segunda-feira (20), a Beija- Flor apresentará na Sapucaí o enredo “Brava gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência”.

INGRESSOS



Os ingressos para a Noite dos Sambas e Bandeiras já estão à venda na secretaria do Grupo Ginástico, que fica na Rua 2 número 941, no Centro de Rio Claro ou no site leveingresso.com. Entrada franca para sócios do GG.