Torcida Geral do Velo Clube promete agitar o estádio do Corinthians, em Itaquera (Foto: Vagner Ansanelo / Ansanelo Fotos)

A Torcida Geral do Velo Clube, torcida organizada do Rubro-Verde, prepara uma megacaravana para a cidade de São Paulo neste domingo (19) para acompanhar a partida contra o Corinthians. O jogo acontece a partir das 18h30, no estádio do Timão, na Neo Química Arena. Será a segunda partida do time velista, que vai em busca da sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A1, o Paulistão.

A saída para a caravana será ao meio-dia, da sede da Torcida Geral, localizada na Avenida P27, nº 32, na Vila Paulista. Para associados em dia o valor da viagem é R$ 70,00. Para os demais o valor é R$ 90,00. O valor do ingresso não está incluso e é de responsabilidade do torcedor, que pode adquirir pelo site www.fieltorcedor.com.br.

São planejados três ônibus na caranava velista rumo ao Itaquera. As reservas podem ser feitas através dos contatos João Bertz (19) 99630-5720 e Léo Veloucura: (19) 99912-6037. O PIX é através do e-mail [email protected] (Danilo F. Silva).

O Velo Clube estreou com derrota na quarta-feira (15), jogando em casa pelo Paulistão. O Noroeste fez 2 gols em cima do time dono da casa do Estádio Municipal Benito Agnelo Castellano. Até agora está em último (0 pontos) na classificação do grupo D, que conta ainda com Palmeiras (3), Ponte Preta (0) e São Bernardo (0).

A Rádio Jovem Pan News Rio Claro 106,1 FM inicia a jornada esportiva a partir das 18h15 e também nos canais digitais do Facebook e YouTube do Jornal Cidade de Rio Claro, neste domingo. A transmissão é um oferecimento AlugTec Equipamentos.