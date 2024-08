Foto – Alisson Gabriel

Fazendo funk na palma da mão com os amigos, na Cohab, Thiago Veigh gravou sua primeira música aos 17 anos e depois disto, o céu tornou-se o limite. Dono da alcunha de personalidade do trap mais influente no país, o jovem estará em Rio Claro neste sábado (24), para um show no Grêmio da Santa Cruz e conversou com o JC com exclusividade sobre carreira, apresentação e futuro.

“Conheci o Nagalli, abrimos a nossa própria gravadora, a Supernova, e daí para frente as coisas começaram a fluir”, conta o artista.

Para Veigh, o crescimento do estilo musical no país se dá por conta do processo criativo e também da dedicação dos artistas e receptividade do público de modo geral.

“Os artistas do trap, normalmente, gostam muito de gravar suas músicas, estar no estúdio é um processo bem pessoal. E eu vejo que isso traz uma verdade muito grande pra música, do que se vive e do que vemos ao nosso redor, no nosso dia a dia. Acredito que isso possa estar ligado ao boom dos números que propaga o gênero de uma forma absurda mesmo”, explica.

Sobre estar em Rio Claro pela primeira vez, Veigh aponta a expectativa dos fãs.

“É sempre muito bom estar em cidades que ainda não toquei. Fico muito impressionado como a rapaziadinha espera pelos meus shows. Rio Claro e região podem esperar por todos os hits. Muita dança, e aquela energia positiva. Estou ansioso por este show, espero que toda rapaziadinha curta muito.”.

Ainda sobre o futuro, o artista conta do lançamento de seu novo trabalho e dos ensaios para grandes eventos.

“A música ‘Os Menino da Nova’ sai ainda este mês. Que é uma música que todos os artistas da minha gravadora participaram do processo criativo. Está vindo também o meu feat no álbum do Matuê. E estamos ensaiando bastante para os shows do Rock In Rio 2024”, finaliza.